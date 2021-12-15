侯友宜最不該發千字文 趙少康：不知哪個狗頭軍師的建議
中廣董事長趙少康今（15）日帶領戰鬥藍發布「最後一次公投」首映記者會，對於新北市長侯友宜日前發表千字文，仍未表態公投立場，趙少康說，侯友宜可以不表態立場，但最不好的就是發表千字文，不知道是哪個自以為的狗頭軍師給他的建議，寫千字文把兩邊都罵到了，罵民進黨應該，罵國民黨，那我們每天在外面跑、賣力宣傳不就白跑了嗎？
記者余祥／台北報導
2021-12-15 14:28:34
趙少康說，這陣子以來，大家都很賣力宣傳公投，從黨主席朱立倫到立委，都很辛苦，當看到這麼多人努力宣講，希望公投通過，怎麼搞成這樣？公投本就講求理性、科學，是誰搞成政黨對決，就是民進黨，因為民進黨無法說理，所以搞成政黨對決，就可以不問是非了，這是不應該的。
趙少康說，他強力建議侯友宜譴責民進黨，侯作為藍營最重要的縣市首長，本就應譴責民進黨，侯的千字文指稱，他討厭公投變成OOXX，他也同意，但是誰造成的呢？
趙少康說，侯友宜對於核四一案難以表態，這大家都很清楚，當然最好的是侯表態四個都同意，次好就是不表示立場，最不好的就是發表千字文，把藍綠都罵光了，罵民進黨應該，國民黨是在野黨，處於弱勢，還被罵一頓，那他們每天在外面宣傳，不就白跑了嗎？
趙少康表示，他原本不想對這件事表示意見，但他想了想，如果什麼都不講好像也不對，那他們在做什麼呢？他相信千字文不是侯的意思，是哪個文青給他的意見，但其實不需要寫一篇東西指責，「我們都變成被指責的對象之一。