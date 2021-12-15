張惠妹攻蛋內容曝光！經紀人曝實情 「原要多唱一星期」
張惠妹（阿妹）愛徒持修於今（15）日在台北舉行加盟環球EMI記者會，阿妹也驚喜連線替持修打氣，而在活動上，阿妹被問到明年4月初要一連舉辦12場演唱會一事，也難得曝光準備進度。
記者吳雨婕/台北報導
2021-12-15 14:46:28
活動上，持修也詢問了阿妹明年4月攻蛋的內容，阿妹分享道：「現在演唱會的程序就是，我們之前是公開日期，接下來會售票，整個演唱會的內容，很多東西其實都還在確定，而且我的歌那麼多首歌，選擇上很困難。」
此外，阿妹的經紀人陳鎮川剛好也在活動上，談到阿妹要一次開12場演唱會，他直言：「要拿這麼長時間不容易，原本有機會再多拿一個禮拜，不過時間需要再往前，這樣前置作業會來不及。」陳鎮川也提到，每周五都會與阿妹開會，就在上周還與阿妹開會開到半夜。
阿妹提到歌單有好幾個版本，目前還沒最終電案，陳鎮川補充說明道，預計會在12月底把所有節目定下來。至於外界關心的巡演是否會到高雄舉行，陳鎮川也透過此機會回應：「現在敲的檔期，就是唱完台北就原地解散，高雄不會那麼快，一切都很難預測，現在到底能不能巡迴，要去哪裡巡迴，沒有一個地方定的下來，但是新加波、香港，美加都有固定的合作對象，現在決定暫緩。」