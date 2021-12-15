獨／Uber Eats「優先」新功能遭疑漲價？官方回應了！
近期有消費者發現，美食外送平台Uber Eats近期悄悄上架新服務，在訂單後，外送選單多出了「優先」選項，引起網友熱議。對此，Uber Eats 台灣公關窗口回應，該機制主要是讓外送員拿到商品後，直達消費者指定地點，讓想要更快拿到商品的消費者有更多選擇，並非變相漲價。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-15 15:49:57｜2021-12-15 16:33:33
近期有網友於Ptt貼文指出，近期發現Uber Eats新功能，「加價好像就可以優先配送， 感覺是一個坐頭等艙的概念」，但是「加價後司機會騎特別快？」，不曉得「有人用過覺得餐點特別好吃的嗎？跟一般的無加價訂單差在哪呢？」
對此，公關窗口表示，由於部分消費者反應，在用餐熱門時段會遇到訂單「疊單」情形，平台為了讓消費者更快拿到餐點，於是推出外送「優先」的選項；該選項是指除標準外送費外，消費者同意支付額外費用，讓外送員取餐或商品後，直達消費者的外送地點的選項；如果消費者選擇此選項，預估的外送時間相較於標準外送有可能較短；該選項的價格要看消費者與店家的距離、外送員送餐距離等因素，最後由平台計算而成，它並無固定價位，價格區間介於10餘元至數十元都有，至於會快多少時間，也是要看外送距離而定。
據平台內部觀察，每一訂單平均送達時間都是在30分鐘以內，公關窗口強調，外送「優先」選項，只是提供想更早拿到訂單的消費者另一種選擇，並非強制性，在民眾消費時預設也是選擇「標準」的外送選項，絕非變相漲價；此外，該外送選項目前仍在測試階段，不是所有消費者都能看的到，目前僅先蒐集內部資料，尚未有正式上線的時間表。