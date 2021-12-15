棄選連任而直攻總統大選？侯友宜：大家想太多了！

新北市長侯友宜在臉書發表對公投的看法後，引發政壇的不同解讀，更盛傳侯友宜在農曆春節的前後會有重大宣布，有可能棄選市長連任而直攻總統大選？對此，侯友宜今（15）日受訪時強調，大家想太多了！臉書只是想傳達當初參選的核心價值。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-15 15:45:57
侯友宜受訪時指出，臉書寫的內容，其實只是想傳達自己的核心價值，當時他出來選舉的目的，「希望中華民國在台灣這塊土地，每個人都能夠團結在一起，不要對立、衝突，大家攜手合作，全力好好守住台灣這塊寶地，找回台灣每個人善良、純樸、團結的心，讓我們努力做事，好好的往前走。」
侯友宜說，這些都是他三年多前所說的一段話，而他當警察，也是一輩子用這個信念守護人民的安全，他只不過把當年的行動及價值，再度跟所有的市民朋友來做報告，「所以大家真的不要想太多了啦！」
外界也關心侯友宜對公投的態度，包括黨內、趙少康都直言「不該左右逢源」，應該表態的更清楚一些；侯友宜回應，其實公投就是一個就事論事，把事情經過科學理性，大家清楚的論辯後，由人民來作主的一個決定，這是最基本的一個核心價值，民眾不願意看到的很多的對立跟衝突。
侯友宜認為，大家好好的團結臺灣、努力的往前走，這也是他三年前出來選舉許下的諾言，他只不過在兌現三年前的政見而已，這是他在三年前出來選舉時，最重要的堅持的價值，他只不過再把他的價值，及公投是核心民主做主的價值，再度的做一次闡述。