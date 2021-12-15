NBA／唯一遺憾K湯缺席 柯瑞等不及一起慶祝：盼早日歸隊
金州勇士當家神射手Stephen Curry(柯瑞)今(15)日打破紀錄，成為史上投進最多三分球紀錄保持者，不過有些遺憾的是好兄弟「K湯」Klay Thompson未隨隊至客場，Curry賽後表示，已經等不及回去和他一起慶祝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-15 15:57:58
勇士今日作客麥迪遜花園廣場，首節開打沒多久，Curry就投進2顆三分球，正式超越「雷槍」Ray Allen所保持的2973顆紀錄，成為史上之最，此役最終Curry攻下31分7籃板，率勇士以105:96擊敗尼克。
不過這趟客場之旅K湯並未隨隊，留在家努力復健，所以未能親眼見證歷史，讓隊友Draymond Green(格林)直說唯一遺憾的就是K湯不在場，除此之外，這真的一個是非常非常特別的夜晚，對一個特別的球員來說。
Curry本人也迫不及待要回去找K湯慶祝，「在更衣室哩，他的球衣就掛在我的旁邊，回去和他一起慶祝會非常棒。還有希望很快就能慶祝他能如預期回歸。」
Curry目前已經幾乎包辦所有三分球紀錄，不過其中有一項紀錄是K湯所保持的，就是單場14顆三分球，Curry以單場13顆三分球緊追在後。