COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／唯一遺憾K湯缺席　柯瑞等不及一起慶祝：盼早日歸隊

▲勇士「浪花兄弟」Stephen Curry(左)、Klay Thompson都是神射手交情也相當好。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士「浪花兄弟」Stephen Curry(左)、Klay Thompson都是神射手交情也相當好。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-15 15:57:58

金州勇士當家神射手Stephen Curry(柯瑞)今(15)日打破紀錄，成為史上投進最多三分球紀錄保持者，不過有些遺憾的是好兄弟「K湯」Klay Thompson未隨隊至客場，Curry賽後表示，已經等不及回去和他一起慶祝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士今日作客麥迪遜花園廣場，首節開打沒多久，Curry就投進2顆三分球，正式超越「雷槍」Ray Allen所保持的2973顆紀錄，成為史上之最，此役最終Curry攻下31分7籃板，率勇士以105:96擊敗尼克。

不過這趟客場之旅K湯並未隨隊，留在家努力復健，所以未能親眼見證歷史，讓隊友Draymond Green(格林)直說唯一遺憾的就是K湯不在場，除此之外，這真的一個是非常非常特別的夜晚，對一個特別的球員來說。

Curry本人也迫不及待要回去找K湯慶祝，「在更衣室哩，他的球衣就掛在我的旁邊，回去和他一起慶祝會非常棒。還有希望很快就能慶祝他能如預期回歸。」

Curry目前已經幾乎包辦所有三分球紀錄，不過其中有一項紀錄是K湯所保持的，就是單場14顆三分球，Curry以單場13顆三分球緊追在後。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀