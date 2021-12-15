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2年當上「金融巨擘」助理副總裁　李靚蕾背景不輸王力宏

▲李靚蕾日前在IG透露自己在學小提琴，可說是多才多藝。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾日前在IG透露自己在學小提琴，可說是多才多藝。（圖／翻攝李靚蕾IG）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-12-15 16:15:52｜2021-12-15 16:16:21

王力宏和老婆李靚蕾今（15）日驚傳離婚，震驚外界，經紀人一開始表示不知道此事，直到稍早王力宏在臉書發文坦言目前的確正在申請離婚。其實35歲的李靚蕾從小就是資優生，不但曾在哥倫比亞大學攻讀碩士，畢業後更進入美國金融巨擘摩根大通（JPMorgan Chase）工作，才華、經歷完全不會輸給才子王力宏。

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▲李靚蕾（右）和王力宏8年婚姻告吹。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾（右）和王力宏8年婚姻告吹。（圖／翻攝李靚蕾IG）
李靚蕾不只外型亮眼，大學就讀普林斯頓工程管理學，隨後又在哥倫比亞大學取得碩士學位，可以說是一位資優生。在摩根大通工作時期，短短2年就升遷為助理副總裁，也曾在國際精品品牌工作過，不但擅長運與風險營管理，還精通市場開發、分析等，在結婚前就是一名事業女強人。

▲王力宏擁有雙博士學歷。（圖／翻攝王力宏IG）
▲王力宏擁有雙博士學歷。（圖／翻攝王力宏IG）
45歲的王力宏一直都是演藝圈出名的才子，畢業於美國文理學院中的榜首威廉斯學院，後來又在伯克利音樂學院攻讀碩士，並於2016年獲得2間學校的榮譽博士。而且其實王力宏一家都是學霸，爸爸是台大醫學系畢業、媽媽則讀政大、哥哥是芝加哥大學博士，弟弟則是麻省理工學院碩士，再加上王力宏的外婆是清華大學經濟系畢業，可以說是全家都學歷驚人。

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