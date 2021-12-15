台灣企業外派東南亞比例增高！疫情下外派比例曝

《四方報》報導，新南向政策在台灣發展多年，讓外派東南亞的專業人才比例也逐漸升高。104 人資學院在14 日公布的調查報告指出，今年企業外派地點仍以中國占比近 73% 最多，而東南亞 13.5% 居次。疫情促使全球供應鏈重組，外派中國企業明顯下滑，東南亞則增加。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-15 16:53:13
根據104 人資學院第七年出版《薪資福利調查報告》，外派中國及東南亞的津貼，平均可達年薪的 4 成，或是平均每月加碼新台幣 2至3 萬元。受中美貿易戰、企業海外聘僱在地化以及「投資台灣三大方案」等影響，外派中國的企業占比與 2017 年相比，5 年來下滑 3 個百分點。
企業外派第二多是其他亞洲的 17.9%，而東南亞占 13.5%、東北亞占 3%、亞洲其他占 1.4%，第三名為美加地區 4.3%。調查反映出新南向政策發揮效果，以及美國歡迎台灣科技產業赴美設廠，和 5 年前相比，外派其他亞洲的企業占比成長 2 個百分點。
不過，雖然外派的薪水較高，但未必所有薪資都會落入專業人才的口袋中。104 人資學院的報告顯示，還得納入支薪方式、海外當地物價、海外所得稅率及企業是否補助派駐當地的個人綜合所得稅。以台灣為例，平均每人每月消費支出新台幣 2.3 萬元，換算一年約 27.6 萬元；相比中國，一年消費支出人民幣 21210 元（約合新台幣 10 萬元），似乎能夠存到錢，但沿海省份與內地的飲食、住屋、娛樂等各項生活支出有極大的差異，有可能因為居住在沿海城市而需要花費更多的費用以維持外派的生活品質。無論如何，雖然受到疫情影響，不過外派至東南亞的趨勢仍在成長中。