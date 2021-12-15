藻礁過、中火多燒煤？盧秀燕：中央不可能處罰中部人

近來民進黨在中部進行公投宣講，不斷提起藻礁案若通過、三接無法興建，未來中火每年要多燒500萬噸燃煤。台中市長盧秀燕今回覆質詢時強調，她相信執政當局不可能只疼北部人不疼中部人，無論藻礁是否通過，中火燃煤量都不會增加。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-15 17:02:55
國民黨籍議員賴義鍠今（15日）質詢時指出，近來執政黨進行公投宣講時，不斷恐嚇中部人，指珍愛藻礁公投若通過，將產生缺電危機，未來中火得多燒500萬噸煤，引起很多中部民眾恐慌。賴義煌批評：「民進黨當家還鬧事，不是笨蛋就是故意！難道要讓台中市民用肺當空氣清淨機、產生電讓北部人來用嗎？」他指民進黨如此荒唐的言論，連環團、醫界聯盟都都看不下去，要求盧秀燕拿出態度，環團和民意一定會當她的後盾。
盧秀燕對此事正向看待，她說：「我相信中央執政當局對台灣民眾一視同仁，譬如為了疼惜北部民眾，原來今年底才要停的核二廠一號機，年初提早停了，就是為解除風險照顧北部民眾。我也相信中央當局不會只疼北部人、不疼中部人，更不會為了藻礁通過與否，增加中火的燃煤。」
盧秀燕認為應就事論事，「若中央為了北部的藻礁案去處罰中部人，就太對不起中部人，中部人也不會接受這樣的差別待遇」。她說自己不能代表中央發言，建議中央可對此事做出宣誓。
盧秀燕說，環保和國家發展不是yes或no的單一問題，人類需要電源做好的建設，但不能破壞生態和環保去換取。大家都知道藻礁很珍貴，現在國家富裕，中央可以多花點錢、想出既不破壞藻礁，又能增加燃氣發電的好方式。她強調：「不管生活在哪個城市的民眾，他的生命健康都一樣可貴。」