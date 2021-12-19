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年輕人雙北買房熱區！淡水最易入手　北市「這區」最夯

▲內湖因就業機會多，在青年購屋族群中買氣穩定。（圖／永慶房屋提供）
▲內湖因就業機會多，在青年購屋族群中買氣穩定。（圖／永慶房屋提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-19 09:00:00

在雙北都會區房價負擔較高的情況下，預算較有限的青年族群購屋時又會考量哪些條件呢？房仲業者整理聯徵中心公布的住宅貸款資料，統計雙北市2020年Q3至2021年Q2各行政區20至35歲貸款人的貸款件數，其中，台北市內湖區及中山區都有超過500件以上的貸款，分居第一、二名；而新北市則是由新莊區以1405件貸款成為榜首。

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根據永慶房屋統計聯徵中心資料，台北市上榜的前五名行政區中，以內湖區最為熱門，青年貸款件數達到586件。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，內湖區屬於台北市的蛋白區，近一年的住宅平均單價落在每坪58.9萬元，相對市中心的住宅價格更加親民，年輕人入手的機會也較高；而就業人口更是支撐內湖買氣的關鍵，以內湖科學園區為核心，匯聚了眾多資通訊大廠，包括仁寶集團、光寶科技及遠傳電信等公司，素有台北矽谷之稱。

▲台北市青年購屋件數前五名行政區。（表／永慶房屋提供）
▲台北市青年購屋件數前五名行政區。（表／永慶房屋提供）
陳金萍補充，根據台北市產發局108年統計資料顯示，內湖科學園區內就有5202家企業進駐，就業人口高達16萬人，若算上鄰近的大灣南段工業區以及內湖五期重劃區，就業人口更是超過21萬人，而在龐大的就業人口中，不少人就選擇在內湖區購屋以節省通勤成本，也使得內湖區房市買氣穩定。

而排行第二的中山區近一年也有534件的貸款案件。陳金萍表示，中山區位於台北市中心，雖然平均住宅單價每坪69.9萬元，相較蛋白地區高出許多，不過交通機能或是生活機能都相當完整，且住宅產品相當多元，總價帶分布也較廣，許多年輕人都會選擇小坪數的物件，以較低的總價負擔享受市中心的生活機能；而透過聯徵中心的貸款數據也證實了這樣的趨勢，中山區的平均建物移轉面積為27.8坪，比台北市平均小了5.1坪左右；若從建物類別分析，22%的成交物件屬於套房，占比是台北市平均的兩倍。

新北市上榜的行政區中，以新莊區1405件貸款最受年輕人的青睞。陳金萍說明，新莊區吸引年輕人購屋的優勢在於便利的交通、成熟的生活機能以及親民的單價；交通方面，自頭前庄站至迴龍站，搭乘捷運至台北市只要10-20分鐘，符合多數民眾對於通勤時間的期待；生活機能上，包含新莊舊市區生活圈、輔大生活圈、雙鳳迴龍生活圈以及鴻金寶商圈等都是發展成熟的區域，區域住宅單價36.1萬相較三重、板橋及中永和更加實惠，高性價比深受年輕人青睞。

▲新北市青年購屋件數前五名行政區。（表／永慶房屋提供）
▲新北市青年購屋件數前五名行政區。（表／永慶房屋提供）
而所有行政區中，以淡水區的房價負擔最為親民，住宅平均每坪單價只要23.6萬元。陳金萍表示，淡水區大致可以分為三個生活圈，分別是竹圍生活圈、舊市區生活圈以及淡海新市鎮，其中，竹圍生活圈及舊市區生活圈都是發展較早的區域，生活機能已相當成熟，大眾運輸上也有捷運淡水信義線，適合有通勤需求的民眾；而淡海新市鎮雖然開發的時間較晚，但近年隨著周圍房價上漲以及輕軌開通，移入的人口也逐漸增加，吸引了量販店、影城、商場及公共建設進駐，區域發展更趨完整。

陳金萍觀察，根據聯徵中心的貸款資料，購買淡水區的青年族群有近八成選擇電梯大樓，而平均坪數為40.5坪，平均鑑估價值915.7萬更是榜單中唯一落在千萬以內的區域，顯示青購族大多選擇以通勤時間換取較低房價、較大居住空間，提升居住品質。

最後，陳金萍補充，從青年族群的熱門購屋區域來看，除了房價負擔外，就業機會的多寡、通勤的便利性是影響年輕人購屋的主要因素；除此之外，不少人也偏好居住在市郊區域以提升居住品質；有購屋需求的民眾除了考量上述的因素外，也要評估自身的狀況以及不同地區的環境特徵，更有機會買到心中理想的好宅。


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