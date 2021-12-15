愛河超閃耀！台灣燈會打造國際級智慧燈光系統點亮高雄
睽違20年，2022年台灣燈會重返高雄！台灣燈會在高雄將以「愛河灣」及「衛武營」打造雙主場，不僅場域面積歷年最大，高市府更要在愛河沿岸打造具數位美學、節能且兼具動態展演功能的國際級智慧控制系統。愛河燈光測試畫面釋出，引起外界熱烈討論，文化局指出，目前愛河光環境改造已完成初步成果，未來智慧控制燈光系統將結合節慶活動及2022台灣燈會，持續釋出更多燈光展演驚喜。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-15 17:07:56｜2021-12-15 17:32:59
高雄市長陳其邁自上任後，以發展5G AIOT智慧城市為施政的主要方向，這次台灣燈會除了以「陸海空」全面策展的概念佈局，更將結合推動高雄智慧城市發展策略，針對城市整體光環境美學改造。
高雄市副市長史哲表示，「光環境」向來是國際城市建設的重要一環，如英國倫敦自2018年啟動泰晤士河燈光景觀計畫，即透過光環境營造點亮橋體、水岸景觀。而高雄市2020年跨百光年，勇奪美國Muse Design Awards鉑金獎，不僅讓世界看見高雄，也傳遞城市發展的百年歷史。
史哲更指出，20年前，燈會讓大家看見愛河蛻變。20年後，高雄的主燈更將是這條河，這一次，透過愛河橋樑燈光色彩變化及周邊水岸光環境改造，將設計、城市治理、燈光環境美學的概念導入台灣燈會，透過燈會改造城市光環境、開創智慧城市燈光美學新概念。
高市府文化局表示，此次愛河光環境橫跨範圍廣、施工難度高，也有賴周邊商家協力進行光環境改造，而水岸更重新點亮近千盞景觀矮柱燈，柱燈透過燈控系統律動變色，成為串起愛河最閃亮的珍珠項鍊。愛河光環境改造，串接高流中心、輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋進行燈光連動，這是國內首創，也是超越倫敦泰晤士河目前世界最大規模景觀橋樑連動控制燈光案。未來，橋樑燈光與水岸光環境相互輝映、光點成河，將打造屬於高雄城市最具魅力的光影表情。