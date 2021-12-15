東洋14人涉內線交易　林全坦言：難過又諷刺

台灣東洋藥品工業股份有限公司（4105）今 （15）日舉行第四季法人說明會，董事長兼總經理林全談到員工涉內線交易事時坦言「蠻難過的」，自己很在意也不斷提醒要把關內線交易，但效果仍未比約談明顯，令他感到很諷刺。
記者許若茵／台北報導
2021-12-15 17:17:31｜2021-12-15 17:19:41
日前台灣東洋內部14位員工，包含前總經理施俊良等人洽談代理BNT疫苗時，涉嫌內線交易，檢調搜索清查扣相關證據，認為犯罪嫌疑重大。
今東洋召開第四季法人說明會，被問及此事時，林全強調，平時自己對內線交易行為非常感冒，也都會告誡同仁，但沒想到內線交易行為仍然發生，讓他相當難過，甚至不斷提醒還是比不上約談效果明顯，讓他感到很諷刺。
不過林全也說，危機就是轉機，越早發現公司有問題，就可以讓公司在第一時間處理，月底董事會上將提出計畫，除進公司時需簽署保密協定，每次重大案件時也需要簽署，並對同仁訂定應有懲處，杜絕內線交易再發生。
施俊良遭解任後，由林全暫兼總經理，林全也提到，董事長身兼總經理並非公司治理常態，現在已經在找尋業界精英面談，但因為希望完整評估，並讓董事會也參與人事案，會需要一點時間，可「好事情不怕時間等」，預計再一段時間結果就會出爐。