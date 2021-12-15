年度百大教案「研究移工」獲獎！多元教案設計曝

《四方報》報導，隨著移工、新住民族群在台灣增長，民間機構與政府的教案也正在改變。遠見・天下文化教育基金會選出年度百大教育專案在14日舉辦第三屆「未來教育 台灣100」贈獎典禮，獲選教案相較過往更趨多元，有推廣月經教育及研究東南亞移工的學校與團體獲獎，同時也有程式設計課程教案，十分全面。遠見・天下文化教育基金會未來教育中心執行長周慧婷指出，本屆收到286件報名教案，從中可看見科技教育新浪潮、在地關懷、環境教育、性別平權等教學現場趨勢。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-15 17:34:31
透過「未來教育，台灣100」徵選，由評審團就學校和團體的提案，針對創新度、可複製度、學習效益和影響力等指標進行評選，今年獲獎單位包括新北市教育局、桃園諾瓦國小、頂新和德文教基金會和全球小紅帽協會等。教育部長潘文忠致詞時，引述瑞士洛桑管理學院剛剛所公布的2021年全球在人才培育的情況，強調教育投資對國家培育下一代來說，相關關鍵，永遠不嫌多。「在全世界受評65個國家當中，台灣今年是第16名，比去年前進了4名。這裡面有一個項目是人才的準備度，我們也晉升到第九名，是亞洲的第三名，我想投入人才才能在未來於國際上有更多更多的競爭。」
本屆也首度設立「企業特別獎」，由元大金控、廣達文教基金會、鴻海教育基金會等10個企業和單位，各贊助新台幣10萬元給最接近相關理念的教育專案。今年共107件得獎專案，得獎者遍布全台與外島共20個縣市。