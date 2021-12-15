台博館也看得到！東南亞猴傳說展北上展演

《四方報》報導，原本在國立台南生活美學館所舉辦「東南亞魅台灣」展覽，主題為「猴靈猴現：東南亞『猴』傳說展」，迴響熱烈，整個展覽因而北上展出，從12月10日開始展覽至19日，於國立台灣博物館南門園區巡迴展出動態表演和靜態的展品，十分吸睛。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-15 17:50:54｜2021-12-15 17:52:12
據悉，這項展演為新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫，台北巡迴展熱鬧展開，特地舉辦新住民團體導覽活動，由導覽人員帶領台灣新住民及新二代小朋友認識「猴靈猴現：東南亞『猴』傳說」文化傳播過程，和東南亞各國及台灣靈猴們近距離接觸，並從各式各樣來自東南亞展件中，探索異國神話故事，現場觀賞泰國及印尼的舞蹈表演服飾及動畫影片，所有人都聚精會神地欣賞展覽。
美學館指出，展覽希望提升年輕族群對東南亞文化藝術的認識與尊重，增進新住民與新二代對母國文化了解，也鼓勵在台的新住民朋友，將母國文化傳承子女，提升身分認同與自信。若民眾無法親自到場參觀，亦可透過雲端官網，在後疫情時代，觀賞乘載傳說故事的線上藝品，一窺「猴」之於東南亞各國與台灣日常生活重要性。展覽期限只到19日，有興趣的朋友千萬不要錯過了！