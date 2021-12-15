穩定物價！法務部預告：下週稽查不合理漲價

近來民生物資、餐飲漲價有感，到底是通膨所致還是不肖業者藉機哄抬物價、囤貨壟斷？法務部今（15）日表示，經查供應主要肉品、蔬果的上游並無明顯價格波動，生產端與消費端的價差大，12月10日在行政院指示下成立跨部會「物價聯合稽查小組」，預告下週起將特別稽查指標性業者漲價作為，若有不合理漲價，將速查嚴辦。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-15 17:55:50｜2021-12-15 18:02:21
行政院副院長沈榮津昨日在穩定物價會議中指示，物價聯合稽查小組於下週起全面行動，優先針對近期已漲價且具指標性之連鎖品牌業者，列為第一波稽查對象，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳等。
物價聯合稽查小組將請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證業者漲價之合理性。另外，稽查小組除追查餐廳消費端，還會依食材供貨管道向上追溯到供應商、通路商、生產端，以找出不合理漲價或聯合壟斷的廠商。
若經物價聯合稽查小組查證涉有公平交易法第14條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，即交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦，並以罰鍰或刑罰來嚴懲不法。
物價聯合稽查小組將由法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農委會、財政部、行政院消保處等部會單位組成。