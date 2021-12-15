日研究：台灣2028將比日人有錢、中國12年後經濟超車美國
根據日本經濟研究中心（JCER）15日發表的最新報告指出，中國的經濟規模預計將延後到2033年才超越美國，比一年前預測的2029年還要晚四、五年，報告指出原因在於北京打壓國內科技業和其他產業，重挫中國成長潛力。報告亦指出，韓國人均GDP將於2027年超過日本、台灣則於2028年後超車。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-15 17:57:54
日本經濟研究中心統計18個亞太經濟體的人均GDP，並預估各經濟體到2035年的經濟成長。報告指出，中國的GDP將在12年後，也就是2033年正式超過美國。根據JCER去年的預測，原先提到若疫情對全球衝擊更加嚴重，中國只要花8年時間就能超越美國，也就是2028年中國將躍居世界最大經濟體，若疫情穩定遵循標準情況，則將於2029年達成此目標。
然而今年公布的預測結果卻有所修正，原因在於北京當局針對網路服務、科技業等民營企業的監管，導致勞動生產力的放緩，加上習近平追求「共同富裕」後推出遏止房地產過度投資的金融法規，導致投資下滑，力拚減碳、恆大集團的債務負擔也拖累了經濟成長；另一方面則考慮到今年美國經濟快速復甦，總統拜登推動立法實施大規模刺激經濟計畫，此消彼漲下JCER預估中國得花上12年才有機會超車美國。
此外，東亞數個經濟體的排序也有所重組。報告指出，2020年日本的人均GDP為39890美元、韓國為31954美元、台灣則是28,054美元，雖然日本比起韓國高了25%、比台灣高42%，但根據平均工作時數、勞動生產力與就業率的綜合考量下，日本的人均GDP將落後台、韓，而報告亦分析，日本的勞動生產力提高與否，有賴於政府機關與其他行政體系的數位化過程。