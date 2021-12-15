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搭大眾運輸暢遊耶誕城 三大燈區美照打卡全攻略

▲「新北歡樂耶誕城」開城後廣受民眾好評，遊客爭相體驗濃厚的耶誕氛圍。（圖／新北市觀光旅遊局提供）
▲「新北歡樂耶誕城」開城後廣受民眾好評，遊客爭相體驗濃厚的耶誕氛圍。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-15 18:01:56

「新北歡樂耶誕城」12月3日開城後廣受民眾好評，遊客紛紛搶拍三大燈區充滿童趣的樂高藝術裝置，及「網美級」的7大絕美光廊，爭相體驗濃厚的耶誕氛圍；新北市觀光旅遊局局長蔣志薇建議，透過大眾運輸造訪新北歡樂耶誕城，是最聰明又省時的玩樂交通選擇！

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蔣志薇指出，「新北歡樂耶誕城」緊鄰交通樞紐板橋車站旁，搭乘高鐵或台鐵至「板橋車站」下車步行，僅需3分鐘路程即可抵達；若搭乘台北捷運，只要在板南線「板橋站」下車，穿越連接台鐵板橋站與新北市府的地下連通道，步行約5分鐘就可抵達會場、搭乘「環狀線板橋站」也只要步行3分鐘，另搭乘客運與多條公車路線，都能輕鬆暢遊耶誕城。

蔣志薇說，位於新北市政府前的市民廣場燈區，可從板橋車站南門出口出站，或自縣民大道穿越人行道，步行方式即可抵達市民廣場「樂高耶誕城」；新北市政府前的市民廣場地標「竹筍」，在耶誕城期間搖身一變成為「邁向幸福之樹」耶誕樹，每日17:30至22:00每半點、整點都將播出一場5分鐘3D樂高雷射光雕秀，隨著角度差異拍出不同的耶誕氛圍。

廣場兩側的「魔幻旋轉木馬」、「童樂咖啡杯」，不僅是小朋友最愛的遊樂設施，滿滿浪漫氛圍也絕對是美拍必備！此外，市府大樓南大門則有「歡樂耶誕迎賓」燈飾與笑得和藹的樂高耶誕老人，市府大廳內的「耶誕麋蹤」，是用一顆顆樂高積木拼裝而成麋鹿雪橇，不僅可讓民眾乘坐體驗，還可拍出濃濃的耶誕風情，新府路與中山路口還有全台最大的5米高「樂高耶誕老人」與民眾揮手。

蔣志薇表示，從板橋車站北2門出站，徒步穿越站前路人行道，或是從捷運板南線板橋站3號出口出站、新北板橋公車站穿越新府路與站前路人行道，即可抵達站前廣場「樂高歡樂薑餅村」；其中「樂高小精靈俱樂部」是樂高小精靈放鬆的家，白雪靄靄的「樂高小精靈雪景大道」，將站前廣場幻化為北歐國度，一旁還有忙著分送禮物的麋鹿穿梭著傳遞夢想。

萬坪公園燈區位在站前廣場燈區旁，從捷運板南線板橋站1號出口出站，或從新北板橋公車站穿越站前路人行道，即可抵達萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」；燈區內醒目的「奇幻薑餅屋入口」，小精靈們在「點燃耶誕願望」掛上不同的燈飾，讓大、小朋友都情不自禁按下快門，與小精靈一同許下耶誕願望！一旁駕駛著「樂高機器人」的小精靈，也是耶誕村中最受歡迎的角色之一。
 

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