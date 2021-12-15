搭大眾運輸暢遊耶誕城 三大燈區美照打卡全攻略

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蔣志薇說，位於新北市政府前的市民廣場燈區，可從板橋車站南門出口出站，或自縣民大道穿越人行道，步行方式即可抵達市民廣場「樂高耶誕城」；新北市政府前的市民廣場地標「竹筍」，在耶誕城期間搖身一變成為「邁向幸福之樹」耶誕樹，每日17:30至22:00每半點、整點都將播出一場5分鐘3D樂高雷射光雕秀，隨著角度差異拍出不同的耶誕氛圍。
廣場兩側的「魔幻旋轉木馬」、「童樂咖啡杯」，不僅是小朋友最愛的遊樂設施，滿滿浪漫氛圍也絕對是美拍必備！此外，市府大樓南大門則有「歡樂耶誕迎賓」燈飾與笑得和藹的樂高耶誕老人，市府大廳內的「耶誕麋蹤」，是用一顆顆樂高積木拼裝而成麋鹿雪橇，不僅可讓民眾乘坐體驗，還可拍出濃濃的耶誕風情，新府路與中山路口還有全台最大的5米高「樂高耶誕老人」與民眾揮手。
蔣志薇表示，從板橋車站北2門出站，徒步穿越站前路人行道，或是從捷運板南線板橋站3號出口出站、新北板橋公車站穿越新府路與站前路人行道，即可抵達站前廣場「樂高歡樂薑餅村」；其中「樂高小精靈俱樂部」是樂高小精靈放鬆的家，白雪靄靄的「樂高小精靈雪景大道」，將站前廣場幻化為北歐國度，一旁還有忙著分送禮物的麋鹿穿梭著傳遞夢想。
萬坪公園燈區位在站前廣場燈區旁，從捷運板南線板橋站1號出口出站，或從新北板橋公車站穿越站前路人行道，即可抵達萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」；燈區內醒目的「奇幻薑餅屋入口」，小精靈們在「點燃耶誕願望」掛上不同的燈飾，讓大、小朋友都情不自禁按下快門，與小精靈一同許下耶誕願望！一旁駕駛著「樂高機器人」的小精靈，也是耶誕村中最受歡迎的角色之一。