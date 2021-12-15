安心打疫苗！移民署攜手NGO助失聯移工媽媽

《四方報》報導，目前全台灣失聯移工超過5萬人，移民署北區事務大隊台北市專勤隊為提升國內疫苗覆蓋率，除與特定醫院洽接，更與「天主教臺北總教區聖多福堂」、「清真寺」、「桃園市新住民慈善關懷協會」、「司法通譯協會」及「關愛之子家園」等NGO團體建立合作機制，由NGO鼓勵策動非法外人，專勤隊協助造冊及安排到院接種疫苗。專案施行迄今已協助500多人施打疫苗，其中包含30名在台產子失聯的移工媽媽，都是社福單位難以追蹤的對象。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-15 18:07:18
12月6日起台北車站設立COVID-19疫苗大型接種站，移民署隨即推動非法外來人口安心接種專案，台北市專勤隊隊長林財榮強調四不原則：「不收費、不通報、不查處、不管制」，不論是否持有相關證件，外來人口均可前往北車施打疫苗。移民署在車站大廳設有專櫃幫忙確認身分，以利各疫苗接種醫療站施打過程順暢。
林財榮呼籲，除指定醫院可接種疫苗外，台北車站的大型疫苗接種站將持續至12月21日，鼓勵尚未施打疫苗的外來人口盡快前往接種，「保護自己、保護家人」是每一個人的責任，如有任何疑慮，歡迎撥打(02)2239-6393向台北市專勤隊諮詢。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。