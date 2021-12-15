新北土城2男持毒拒檢！竟狂飆逃逸 無辜夫妻遭撞妻命危
新北市土城區2名男子，14日邊開車邊使用手機遭警方攔查後，被發現是北市協尋毒品人口，竟加速逃逸，一路逆向、闖紅燈，撞上路旁散步的夫妻，丈夫腿部挫傷、妻子頭部重創送醫但情況不樂觀；員警持續追捕，鳴笛尾隨至南雅南路二段142巷口後，兩嫌棄車逃逸，在警方喝斥下一人被壓制、一人逃進旁邊大樓地下室，後在支援警力趕抵後順利將人逮補，全案依公共危險、過失傷害及毒品等罪，移送新北地檢署偵辦。
編輯中心／綜合報導
2021-12-15 18:10:32
據了解，14日下午土城警分局警員在路口見見一輛自小客車形跡可疑，隨後還發現該自小客車駕駛正在使用智慧型手機，因此上前攔停該車，經查駕駛李嫌為台北市政府警察局協尋毒品人口，要求駕駛熄火並下車確認身分，但李嫌拒絕下車隨後駕車駛離，轉往板橋方向行駛，員警見狀立即尾隨並通報線上警力支援攔截圍捕。
不料，在查緝毒犯過程中，犯嫌車輛一路逆向闖紅燈，波及路旁的無辜游姓夫妻，游男右小腿輕微擦挫傷、林姓婦人左腳開放性骨折、頭部受創昏迷，情況不樂觀，目前送亞東醫院觀察治療中。
在撞傷行人肇事逃逸後，毒嫌在板橋區華東街122-22號前棄車逃逸，駕駛李嫌逃至鄰近社區大樓內、乘客張嫌則在現場經員警喝斥趴下後當場逮捕，支援警力到場後，也在社區地下室查緝李嫌到案，李嫌逃跑時跨越社區圍籬致雙腿受傷，已由員警戒護至亞東醫院就醫，並帶返廣福派出所偵辦處理。
土城分局依公共危險、過失傷害現行犯逮捕後實施附帶搜索，於該車副駕駛座下及駕駛李嫌所有之背包內查獲海洛因1.15克、安非他命14.61克、毒品咖啡包29.56克及安非他命吸食器1組，全案李嫌以公共危險、過失傷害及毒品罪，張嫌以毒品罪，解送新北地檢署偵辦。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995