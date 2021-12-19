電動機車也要每1千公里保養？Gogoro：新車2個月就需進廠

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根據Gogoro官方提供的標準，Gogoro 2 Premium的保養項目週期分為1000、4000、7000以及1萬公里，這些保養應包含：中柱緩衝橡膠確認、左右煞車總泵確認、冷卻水液面檢測、油門線接頭檢測、後視鏡球頭潤滑、煞車來令片厚度確認、煞車拉桿轉軸潤滑、煞車油質檢測、腳架轉軸潤滑、電池接頭冠簧尺寸檢測&清潔、電腦快速ECU查修健檢、輪胎胎紋深度確認、齒輪油滲油畫記確認、燈光與按鍵及音量檢測、鎻件機構潤滑、皮帶清潔以及皮帶各項檢測。另外，1000公里與1萬公里保養需有齒輪油更換，而4000公里以後保養則須包含皮帶張力調整。
至於Gogoro VIVA部分，原廠指出，在新車交車後6個月或行駛5000公里，必須回廠進行初次檢查保養，上述兩項指標以先到者為準；另外，部分耗材汰換依實際使用狀況，由現場服務工程師判定後提供更換建議。
原廠補充說明，Gogoro VIVA保養項目週期分為5000、1萬、1.5萬以及2萬公里保養，皆須包含：重要螺絲扭力複確、電池接頭冠簧檢測&清潔、輪胎胎紋深度檢查、輪胎胎壓檢查、龍頭鎻電磁閥檢測、馬達控制器氣密橡膠；另外，1萬公里定期保養則包含龍頭鎖潤滑，而2萬公里定期保養則需有龍頭鎖潤滑、煞車油更換。