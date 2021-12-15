▲ 逾百偏鄉青少年受惠 台灣賓士持續推動勞倫斯體育公益計畫

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公益腳步不因疫情停下





今年遭逢疫情影響，防疫規範的情況改變台灣人的生活與相處模式，線上教學成為人與人互動最安全的溝通管道。台灣賓士所支持的台灣勞倫斯體育公益計畫，中華基督教救助協會於 2020 年便超前部屬，邀請由前籃球國手錢薇娟等教練拍攝 10 堂籃球技巧的線上教學課程，讓勞倫斯青少年們於疫情期間亦不受到影響。今年，中華基督教救助協會規劃 8 個 1919 陪讀班，共 116 名孩子與 18 位老師，加入勞倫斯體育計畫。此外邀請荷蘭YETS基金會青年教練團隊為台灣種子師資進行線上培訓，自10月疫情減緩開始，每個月將舉行 2 次線上訓練課程，以及一對一對談，幫助台灣青少年從運動中獲得自信，追求夢想，在屬於自己的舞台上綻放光芒。





台灣賓士落實公益精神 鼓勵青少年勇敢追夢





永續發展一直是 Mercedes-Benz CSR 企業社會責任的主軸，呼應聯合國17項永續發展目標 (SDGs)，如何運用品牌自身的社會影響進而幫助台灣永續發展，更是台灣賓士長期堅守屹立不搖的信念。為幫助台灣青少年，台灣賓士自 2016 年正式導入「台灣勞倫斯體育公益計畫」，隔年起截至五年，與勞倫斯體育公益基金會 (Laureus Sport for Good Foundation)、救助協會攜手合作，堅信著「運動擁有改變世界的力量」，台灣賓士協力勞倫斯體育公益基金會及各方資源一同努力，於這五年中持續深入台灣偏遠地區，以籃球作為改變世界的開始，幫助台灣青少年能夠放心並勇敢追逐自己的夢想，用正面積極的態度面對，進而對社會進行改變，同心為這片土地付諸一份力量。





台灣勞倫斯體育公益計畫 運動創造青少年新未來





「台灣勞倫斯體育公益計畫」假日體育班用籃球作為媒介，以創新模式改善台灣弱勢青少年處境。超過五成青少年在參與後，於專注力、團隊合作有顯著提升，在課業與生活面更有令人驚訝的改變。有些孩子甚至因此考進高中體育班，找到未來的方向。5年來，共幫助了9個縣巿631人次的弱勢家庭青少年，包括台東、彰化等資源匱乏的偏郷地區。為能不間斷地繼續深入偏鄉社區，以運動作為工具，解決台灣弱勢青少年所面臨的各種挑戰，基督教救助協會秘書長夏忠堅呼籲大眾，一同捐款支持「台灣勞倫斯體育公益計畫」，一起翻轉弱勢青少年的未來。若需知更多台灣勞倫斯體育公益計畫資訊，敬請參閱其勸募官網如下：www.1919.org.tw/2019/laureus



