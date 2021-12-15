全國首辦！「臺印馬越」國際羽球邀請賽在東華大學

《四方報》報導，我國新住民和外籍留學生人數逐年上漲，位於花蓮縣壽豐鄉的國立東華大學有超過近千位國際留學生，全台的國際留學生也持續增加。為配合國家體育新南向政策之推動，於12月特別舉辦「臺印馬越」國際羽球邀請賽，現場參與熱烈，更是全國大專院校首次為全台國際留學生所舉辦的「臺印馬越」國際羽球邀請賽。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-15 18:21:03｜2021-12-15 18:23:46
開幕典禮選手進場，伴隨各隊隊旗，氣勢浩大。由林信鋒與馬遠榮兩位副校長共同主持開幕，兩位副校長除致詞歡迎各國國際生來東華大學就讀外，也表示將全力支持東華的國際體育活動推廣，承諾未來將定期舉辦更多類似國際性賽事，提供各國學生在臺灣的體育交流。此次參與賽選手除新南向國家印尼、馬來西亞、越南及菲律賓，還有德國、印度、宏都拉斯、莫三比克、吐瓦魯及史瓦帝尼的國際生參與。其中就讀慈濟大學的馬來西亞國手駱澤丰同學也參與賽事，讓賽事成為名符其實的國際性賽會。
東華大學的趙涵㨗校長特別指示國際事務處、學生事務處及共同教育委員會三單位聯合辦理，協助體育中心完成此開創性任務。賽事中邀請對象為花蓮縣內大專校院之東南亞國家學生，與臺灣學生參與羽球競賽，增進國際學生與臺灣學生運動交流、互動與友好關係，延續並深化與新南向國家之實質體育運動交流與成效。
幾輪激戰後，團體組由馬來西亞隊奪得冠軍獎盃、印尼隊亞軍及臺灣隊季軍。個人組由慈濟大學的駱澤丰、吳品萱獲得冠軍，東華大學自資系鄭之琦、譚銘傑獲得亞軍，留學生Jagadeesh及Lokesh季軍。本次比賽由教育部體育署專案經費補助及彰化師範大學體育系張家昌教授對賽事的指導與東華甲組羽球隊協助，首次辦理「臺印馬越」羽球國際邀請賽最終圓滿成功。