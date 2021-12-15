名家論壇》網路溫度計／韓國瑜挺四個同意　聲量反超領先

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/11/13~2021/12/12），從民進黨定調「四個不同意」後，整體網路聲量持續超車「四個同意」，前陣子儘管受林秉樞網軍案外案亂流，民眾對網軍治國不滿的情緒延燒到民進黨政府，7日「四個同意」聲量一度反超，並創下近期最大的領先幅度。不過，蔡英文隨即下達全黨動員令，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等民進黨內各大要角輪番上陣，進行全台宣講，營造出一波綠營大團結氣勢，不只將焦點從高嘉瑜家暴案拉回，更拉抬「四個不同意」的網路聲量續攀新高。
民進黨定調以來，網路「空戰」勢如破竹，但關鍵倒數十天，國民黨不甘示弱也出招。11日沉寂多時的前高雄市長韓國瑜，在臉書貼出一支自己力挺「四個同意」的影片，呼籲民眾相信自己的信仰價值，不用改變政黨認同，也應該要出來投票，並痛批民進黨是失去民意「只剩下貪婪與狂妄」的政黨。韓國瑜的臉書貼文，配合當天趙少康「戰鬥藍」的大型公投宣講造勢，隔日再由國民黨「我同意！YES大遊行」會師「2021秋鬥大遊行」接力，激起一波深藍選民歸隊潮，12日「四個不同意」聲量持續創新高的情況下，「四個同意」的網路聲量仍然重回領先，也創下新高，網路聲量共計2萬5067筆。
藍營公投臉書社群關鍵領袖呈現「獨強」 綠營「均強」總上榜人數近57%
進一步觀察臉書社群網路關鍵領袖，蔡英文下達全黨動員令9日起至今（2021/12/09~2021/12/12），前5名依序為羅智強、蔡英文、朱立倫、趙少康、高金素梅，民進黨除了蔡英文外，其他全由國民黨包辦，藍軍戰力集中在少數人身上。反之，民進黨雖然沒有誰特別突出，但透過串聯全台執政縣市首長與地方黨部，全黨動起來，帶動每個人平均不錯的聲量表現，使綠營上榜的總人數更多。整體而言，臉書社群前21名網路關鍵領袖，綠營佔比約57%，勝過藍營的43%。
台北市議員羅智強則是此次公投聲量王，頻頻透過臉書主動出擊，緊跟重大時事更是脫穎而出的關鍵，像是林秉樞網軍案、台北大停電，羅智強都在第一時間跟上批評「網軍亂台不能縱容」、「蔡英文説台灣不缺電」，使網友容易產生共鳴，除了發表篇數高於「最強政治網紅」蔡英文，臉書社群帶來的總聲量也力壓群雄，可說是目前在公投議題上，藍軍網路戰力最強第一人。
韓國瑜仍是藍營人氣王 每單篇臉書貼文創造聲量最高
值得注意的是，在公投議題上韓國瑜的單篇臉書貼文互動力最強。針對四大公投（2021/11/13~2021/12/12），羅智強發表39次，聲量共計33萬1725筆，平均單篇聲量8505筆；蔡英文發表11次，總聲量約22萬筆，平均單篇聲量約2萬筆；朱立倫發表9次，總聲量12萬9970筆，平均單篇聲量1萬4441筆。反觀韓國瑜只發1篇臉書貼文，就帶來單篇破7萬筆的網路聲量，還擠進臉書社群關鍵領袖排行榜的第7名，這樣的數據也透露出，目前他仍是藍營不容小覷的人氣王，尤其扮演使深藍歸隊的關鍵角色。這次韓國瑜在臉書表態除了使藍軍振奮人心，也營造出國民黨大團結的氣勢，拉抬出一波「四個同意」聲量新高，重回領先局面。倒數關鍵十天，藍綠卯足全力衝刺，「四個同意」、「四個不同意」聲量都持續創下新高，雙方互有得分，但誰能將自己的氣勢延續到最後一刻，恐怕才是勝敗關鍵。
原文詳見：
韓國瑜表態挺「四個同意」深藍歸隊？聲量反超領先「四個不同意」
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月13日至2021年12月12日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『公投』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。