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砸1.74億美元！越南Vingroup建電池廠　盼供應鏈本土化

▲VinFast在2019年成為越南第一家發展成熟的本土汽車製造商，2022年將推出電動SUV和一款可租賃電池的車款。（示意圖／shutterstock）
▲VinFast在2019年成為越南第一家發展成熟的本土汽車製造商，2022年將推出電動SUV和一款可租賃電池的車款。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-15 19:00:25

《四方報》報導，越南最大的企業集團Vingroup於12月12日宣布，已經投資1.74億美元開始為旗下電動車品牌VinFast建造一座電池廠，以打造自己的電池供應鏈。

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根據《路透社》報導，這是越南首個電動車電池投資計畫，廠區將設立在河靜省（Ha Tinh）。今年10月，河靜省官員曾表示，該電池廠將斥資3.87億美元投資，落成後佔地約12.6公頃；但媒體指出實際佔地約8公頃。目前尚不清楚工廠何時會落成，但根據一份10月的報告，電池廠預計在2025年可以開始完全運營。

Vingroup表示，工廠建成後第一階段預計年生產10萬個電池，再逐漸擴增產能到100萬個電池的年產量。Vingroup副董事長Thai Thi Thanh Hai表示，這項計畫希望將VinFast的供應鏈本土化生產，讓公司得以自己製造電池和其他零件。

VinFast在2019年成為越南第一家發展成熟的本土汽車製造商，2022年更將推出電動SUV和一款可租賃電池的車款，目標將進軍美國市場。VinFast目前正在與StoreDot、國軒高科（Gotion High-Tech）和輝能科技（ProLogium）等電池製造商合作，據悉，公司未來也將建立研究機構進行電池與充電技術的研發。

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