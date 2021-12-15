桃機工程引進移工逾2000人 吳澤成建議升級移工宿舍
《四方報》報導，桃機T3主體工程開工，專案引進的移工已經於昨（14）日陸續入境，相關防疫措施也受到關注。行政院公共工程委員會主委吳澤成表示，基於人道及防疫考量，已經建請桃園機場規劃移工防疫宿舍，讓移工可以就近「居家檢疫」。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-15 19:02:09
綜合媒體報導，桃機T3主體工程昨日已經有216名專案移工入境，將依照中央流行疫情指揮中心的防疫措施入住防疫旅館完成檢疫與自主健康管理。不過，考慮到未來還有更多移工將陸續抵台，施工高峰期預計逾2000人，吳澤成向媒體指出，桃園機場應該規劃更多可供防疫的宿舍空間，讓移工可以就近檢疫隔離，並且應升級宿舍水準，以完善移工權益。
目前，第三航廈移工宿舍已經有兩棟完工，規格為一般起居的宿舍，吳澤成表示，基於防疫和人道考量，已經建議桃機公司可以擴建一至兩棟，並打造成符合指揮中心防疫標準的移工宿舍，讓移工可以就近「居家檢疫」，減少防疫旅館和交通成本。
工程會副主委顏久榮指出，目前已經興建完畢的兩棟宿舍，一棟約可入住288人，升級成檢疫宿舍的相關規劃已經提報給指揮中心，未來若經核准實施，宿舍內部會規劃成檢疫時一人一室、平時兩人一室，規格與一般防疫旅館無異。桃機公司也正在針對移工宿舍升級部分與營造業者討論中。