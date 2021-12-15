環團護藻礁斥民進黨「幾次執政的下場都是被唾棄」

中部環保團體支持護藻礁，連續多日在台中市議會民意廣場催票，今除了批判副總統賴清德分化台灣人，也批評民進黨執政後變成國民黨2.0。護樹聯盟發起人張美惠指三接興建的目的是提供台塑新晶圓廠用電，更批民進黨中彰投縣市長未連任成功，是因「換了屁股就換了腦袋，民進黨幾次執政的下場都是被唾棄。」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-15 19:34:41｜2021-12-15 19:47:54
由中部多個環團發表的「藻礁投同意‧節能救台灣」台中場集會，今（15日）上午在台中市議會民意廣場上演行動劇。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指副總統賴清德上月16日到台中宣講公投時，曾說「如果我是台中人，會優先看藻礁案」，批判他身為備位元首，卻帶頭分化國人。
護樹聯盟發起人張美惠則指民進黨急著建三接，是因台塑要在新北市泰山區蓋12吋晶圓廠，未來有大量用電需求。民進黨花這麼大的力氣，台塑才是後面的影武者、藏鏡人。
張美惠說，蔡英文指三接沒有蓋在藻礁上面，「真是佩服睜眼說瞎話、指鹿為馬的能力。我非常懷念以前的民進黨，過去民進黨叫我要保護環境、保護藻礁、反萊牛，執政了以後，以前講的通通不算。」
張美惠指民進黨幾次執政，最後的下場都是被喠棄，不管是中央的陳水扁執政，還是中部的地方首長，她細數台中市的張溫鷹、林佳龍執政都只當一屆，南投和彰化也是。「人民不是沒有給民進黨機會，可是你們執政之後，為什麼變成國民黨2.0？比國民黨還要更可惡的對待我們。」她並批評環保署的高官們，「同樣一句話，國民黨講的叫做放屁、民進黨講的就是香的，我不能接受這樣子的兩套標準。」