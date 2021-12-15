花蓮新城8犬死亡檢出農藥中毒　檢警擴大追查

（中央社記者李先鳳、張祈花蓮縣15日電）花蓮新城上週多隻犬隻死亡，花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮今天指出，檢驗結果8隻為有機磷農藥中毒。涉及刑案檢警持續追查，遭人餵食毒藥或誤食環境用藥都有可能。
周黃得榮今天接受中央社記者訪問表示，獲報後經清點共9隻犬隻死亡，另有3隻失蹤至今未尋獲，9隻犬隻屍體送送行政院農委會家畜衛生試驗所採檢胃容物及毒物鑑識，昨天收到檢驗結果，8隻為有機磷農藥中毒致死，因涉及刑事，已將行政調查的報告等相關資訊移送檢警偵辦。
周黃得榮說，後續會將未檢驗出農藥中毒的犬隻屍體，送台大動物醫院解剖，釐清死因。
新城警分局今天表示，已報請花蓮地方地檢署檢察官指揮偵辦，並開立報案證明單給報案人，亦啟動鷹眼小組等30名警力查訪鄰近193縣全線及台9線監視器及周遭住戶、農民訪查，並過濾沿線逾千台車輛。
新城警分局指出，經清查轄內有在販賣農藥的店家，附近僅有新秀農會在販售犬隻所中毒的農藥，以實名制方式登記販售，警方也在事發地周遭農田採檢環境土壤及犬隻飲用水，送東華大學東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心進行化驗，預計下週檢驗報告出爐。
新城警分局指出，由於有機磷農藥毒性高，除吞食致命外，皮膚接觸、吸入也會死亡，這次犬隻大量死亡狀況與以往毒殺犬隻方式不同，不排除附近環境用藥誤食導致死亡，將持續追查犬隻死亡原因。（編輯：郭諭儒）1101215