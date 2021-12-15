陳其邁陪同總統視察永安漁業 讓優質產品打開國際市場
高雄市長陳其邁今（15）日陪同總統蔡英文訪視「石斑魚的故鄉」永安，參訪LNG冷排水養殖試驗場及石斑養殖漁業，陳其邁認為LNG冷排水養殖的循環經濟方式，與地方養殖戶合作，不僅能提高生產、照顧漁民，也能維持穩定的養殖環境，在永安已經找到環保與經濟的平衡點，讓優質產品打開國際市場。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-15 20:12:57
高雄市養殖漁業面積約3,911公頃，養殖漁業產量29,816公噸、產值近30億元，總產量及總產值均佔全國第5位。其中，永安區養殖漁業面積約858公頃，產量6,959公噸、產值約11億元。永安素有「石斑魚故鄉」美譽，尤其採用中油液化天然氣（LNG）冷排水養殖，水質純淨清澈，又稱鑽石水，養殖的龍膽石班、龍虎斑及青斑，俗稱「鑽石斑」，肉質緊實、口感鮮甜，尤為高雄海味之極品。
陳其邁表示，感謝蔡總統視察永安天然氣接收站，瞭解過去幾年與地方政府、漁會合作，將多餘的能源再利用，利用循環經濟的方式，提高養殖戶的生產力、照顧漁民。永安是石斑魚故鄉，其中核心關鍵就是鑽石水，夏冬時維持適宜水溫，提供穩定的養殖環境，及智慧養殖、漁電共生的經驗，永安已經找到環保與經濟的平衡點。
蔡英文則說，永安的養殖場為臺灣設下一個非常重要的典範，不僅是漁電共生的結構，同時引進LNG接收站的排水，在這種優質的水質能充分供應的情況下，所養殖出的龍膽石斑魚、龍虎石斑魚及青斑，俗稱「鑽石斑」，確實讓我們感到臺灣漁業在轉型，而且是一直快步地往前走；她也很高興看到現在新型態農漁業不但符合循環經濟，又是綠能的典範，同時也引進了智慧管理系統，省掉許多人工成本。
高市府指出，永安養殖漁業生產區LNG冷排水供水系統已執行7期工程，投入預算4.8億元，完成項目有引水路加箱涵約5.7公里，取水井共40座，直接受益魚場面積約500公頃，每天可提供120萬噸冷排水，冷排水水質優良穩定，水溫介於18-24度C，適合作為養殖使用，開啟台灣高經濟物種養殖的新技術。