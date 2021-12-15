四大公投倒數3天 各參選人拼理念也拼人氣

四大公投即將在本週六登場，各政黨參選人紛紛步行或是站上路口宣導，綜觀目前情勢即將參選的新人們更是勤奮，如台南中西、北區的市議員參選人林建南、安南區的蔡麗青及基進黨東區的參選人李宗霖曝光度極高，除宣導不同意的理念外，更藉此介紹自己拼人氣。

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中西、北區市議員參選人林建南表示，除了日前於海安商圈舉辦「四個不同意，民主布袋戲」活動來宣揚理念之外，每天必站在路口向上班民眾傳達理念，也不斷在早市和黃昏市場步行穿梭發傳單。他同時指出，這次的公投案是在野黨意圖拖垮台灣經濟的策略，使台灣不只暴露在核災危機中，且可能讓台灣被拒絕於國際貿易的談判桌外面。盼望不斷的通過宣講，讓民眾了解「四個不同意，台灣才能更邁進」，並堅決投下四個不同意票。

基進黨台南黨部主委李宗霖說，這次公投案攸關台灣未來的經濟成長與民生的安定，這個戰場基進黨義無反顧。「徛 khiā 路頭」一直是基進黨宣達理念的傳統方式，藉由面對面的方式，讓民眾感受到宣導人的誠意。在步行掃街時，李宗霖還見一位剛年滿 17 歲的同學，他自製標語獨自在夜市舉牌呼籲民眾投下不同意票。李宗霖感動的表示，看到年輕人通過這樣的方式，豪不畏懼的直接面對群眾表達想法，是台灣的希望。

▲基進黨台南黨部主委李宗霖除站在路口宣導外，更步行掃街穿梭在市場裡（圖／記者張振興攝，2021,12,15）

安南區市議員參選人蔡麗青表示，安南區雖然是台南市的一區，但缺乏地標性建設，多數為鄉村型聚落，很難有效且快速的宣達政策，在這次的公投案中，不只積極參與各大說明會，亦每天領著服務處的工作人員，在安南區各大路口、菜市場、和夜市奔波宣導「四個不同意，台灣更有力」的理念，這使身為安南區的女兒的她，更堅定在未來努力建設安南的意志。