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5月疫情升溫演唱會受衝擊！盤點今年開唱藝人有哪些

▲受疫情影響，今年5月沒有大型演唱會活動，直到12月才有藝人開唱，盤點今年開唱的藝人有五月天（左圖起）、蔡依林、王心凌等人。（圖／翻攝五月天臉書、蔡依林臉書、王心凌臉書）
▲受疫情影響，今年5月沒有大型演唱會活動，直到12月才有藝人開唱，盤點今年開唱的藝人有五月天（左圖起）、蔡依林、王心凌等人。（圖／翻攝五月天臉書、蔡依林臉書、王心凌臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-18 08:00:00

今年5月因為疫情關係，台灣許多大型活動紛紛取消，首當其衝的就是大型演唱會，5月之前還能見到五月天、蔡依林開唱，而這一停擺，就是超過半年，直到12月演唱會才回籠，許富凱、魏如萱、李宗盛、詹雅雯在12月接連開唱。

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1月時五月天在桃園舉辦「好好好想見到你」演唱會，為一整年帶來振奮的激勵，雖然在跨年當天發生疑似隔離者出現在演唱會上的小插曲，但該男子很快遭到帶離。

▲五月天將於聖誕節、跨年在高雄開唱。（圖／相信音樂）
▲五月天年初時在桃園開唱。（圖／相信音樂）
同月，王心凌在台北小巨蛋舉行「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」，還邀請伍佰擔任嘉賓，甚至討抱抱成功。此外，引人注意的是，王心凌的緋聞男友藍蔚文，也自掏腰包買演唱會門票來看演出。

▲王心凌在台北小巨蛋舉辦「CYNDILOVES2SING愛・心凌巡迴演唱會 旗艦版」後，進行慶功訪問。（圖／記者林調遜攝, 2021.01.02）
▲王心凌今年初時在台北小巨蛋開唱。（圖／記者林調遜攝, 2021.01.02）
4月時蔡依林在台北小巨蛋一連5天舉行「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，演唱會場場驚喜，還更新演唱會服裝，披上重達8公斤的薄紗戰袍登場，更新的6套服裝總費用高達400萬，5場演唱會裡嘉賓請來周興哲、茄子蛋助陣，還首度跳了新歌《Stars Align》。

▲蔡依林「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」台北加演場迎來第4天（圖／凌時差提供）
▲蔡依林一連在小巨蛋舉辦5場「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」台北加演場。（圖／凌時差提供）
5月台灣疫情升溫，大型活動停擺，直到12月才逐步開放，先是有二度延期開唱的許富凱，終於順利在月初時舉辦演唱會，讓人驚喜的是，他請來了田馥甄當嘉賓，兩人一來一往有趣互動，令人印象深刻。

▲許富凱（左）、田馥甄。（圖／記者林調遜攝）
▲許富凱（左）的演唱會邀來田馥甄擔任嘉賓。（圖／記者林調遜攝）
再來即是魏如萱的演唱會，原本要在今年7月開唱，同樣也是因為疫情關係延期到12月舉辦演唱會，演唱會上，她難得讓3歲兒子路易驚喜現身，路易萌喊「媽媽」，融化全場，也成為了整場演唱會的亮點。

此外，接下來有李宗盛、詹雅雯都將在台北小巨蛋開唱，跨年則是有五月天在高雄跟粉絲一起跨年，為一整年畫上圓滿的句點。

▲魏如萱。（圖/記者林調遜攝）
▲魏如萱在台北小巨蛋開唱。（圖／NOWnews資料照）

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