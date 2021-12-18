5月疫情升溫演唱會受衝擊！盤點今年開唱藝人有哪些

今年5月因為疫情關係，台灣許多大型活動紛紛取消，首當其衝的就是大型演唱會，5月之前還能見到五月天、蔡依林開唱，而這一停擺，就是超過半年，直到12月演唱會才回籠，許富凱、魏如萱、李宗盛、詹雅雯在12月接連開唱。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-18 08:00:00
1月時五月天在桃園舉辦「好好好想見到你」演唱會，為一整年帶來振奮的激勵，雖然在跨年當天發生疑似隔離者出現在演唱會上的小插曲，但該男子很快遭到帶離。
同月，王心凌在台北小巨蛋舉行「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」，還邀請伍佰擔任嘉賓，甚至討抱抱成功。此外，引人注意的是，王心凌的緋聞男友藍蔚文，也自掏腰包買演唱會門票來看演出。
4月時蔡依林在台北小巨蛋一連5天舉行「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，演唱會場場驚喜，還更新演唱會服裝，披上重達8公斤的薄紗戰袍登場，更新的6套服裝總費用高達400萬，5場演唱會裡嘉賓請來周興哲、茄子蛋助陣，還首度跳了新歌《Stars Align》。
5月台灣疫情升溫，大型活動停擺，直到12月才逐步開放，先是有二度延期開唱的許富凱，終於順利在月初時舉辦演唱會，讓人驚喜的是，他請來了田馥甄當嘉賓，兩人一來一往有趣互動，令人印象深刻。
再來即是魏如萱的演唱會，原本要在今年7月開唱，同樣也是因為疫情關係延期到12月舉辦演唱會，演唱會上，她難得讓3歲兒子路易驚喜現身，路易萌喊「媽媽」，融化全場，也成為了整場演唱會的亮點。
此外，接下來有李宗盛、詹雅雯都將在台北小巨蛋開唱，跨年則是有五月天在高雄跟粉絲一起跨年，為一整年畫上圓滿的句點。