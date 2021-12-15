高空照明嶄新一頁　LED燈具環保節能超有感

高空照明多使用在室內運動場館、展覽會館、會議中心等場域，且傳統高空照明多以水銀燈具為主。隨著LED照明在日常生活中被廣泛運用，有業者研發LED高空照明燈具，具備體積小、亮度高、且散熱快等特點，更特別的是，燈具提供三年保固，還包辦高空維修服務。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-15 20:53:29｜2021-12-15 20:57:28
擁有十年專業高空照明經驗的「以勒綠能光電」研發「黑曜鑽LED高空照明燈具」，以180高流明瓦的照明效果，不僅更光亮、體積小、且散熱快，並且有政府認證的節能標章，相較傳統燈具節省70%電費，環保、節能、耐用超有感。其獨創SMD鑲鑽式陣列晶片，平均分布於燈具中，並且使用飛利浦Lumileds 2835晶片，超高發光效率，3千小時零光衰；不僅啟動快、光效高，能有效分散熱源，降低光衰，燈具外層的「石墨烯」散熱塗料更是最新研發的散熱材質，還通過BSMI、TAF實驗室認證，因此燈具的壽命持久更耐用。
以勒綠能光電指出，一般高空照明使用上最常發生的狀況，就是時常找不到高空維修技師服務；或者維修費用太高，成了水電孤兒；而以勒綠能光電則提供業界首創，LED燈具三年保固包含高空維修，以勒綠能光電備有12米至14米的高空作業車及維修技師，讓客戶無後顧之憂。