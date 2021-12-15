拚公投！楊植斗、黃士修絕食163小時：改變世界需要傻子

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昨晚，前陸委會主委、外交部次長夏立言，前駐教廷大使戴瑞明、杜筑生，台美最終回WTO談判主談者、駐委內瑞拉大使林享能，前海基會秘書長、駐瑞典代表邱進益等人前往絕食現場探望藍營青年，給予鼓勵與意見交換。
國民黨立委、公投綁大選領銜人江啟臣今（15）日也前往探望，江啟臣表示，他們的訴求很簡單，不帶任何私心，就是希望1218全民都能出來投票，由人民來決定國家的未來，看見這次公投的隱憂，才犧牲自己、挺身而出。
江啟臣表示，公投只剩3天，根據媒體民調，公投綁大選、反萊豬分別只超過門檻1至2%，而重啟核四和珍愛藻礁只差1%和5%。這代表只要有20萬人因為天氣不好不願出門或是臨時有事，綁大選就可能不會通過，有40萬人（放棄投票），反萊豬就會功虧一簣。
江啟臣說，未來不只我們吃的每一份豬肉食品，將可能會含萊劑，更嚴重的是，倘若不能綁大選，今年公投日延後，按照法令，這次沒通過可能就要到2025年，人民才能再以公投來禁止萊豬進口，除非2024政黨先輪替，「錯過這一次，台灣人要吃四年萊豬」
江啟臣強調，公投跟選舉不一樣，不去投票，其實就等於是不同意票，但還有許多支持公投的人，誤以為不投票也沒關係，因此，無論如何一定要出來投下神聖的一票。