COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

拚公投！楊植斗、黃士修絕食163小時：改變世界需要傻子

▲國民黨副發言人楊植斗為衝高公投討論度及投票率發起絕食活動，已進入第163小時。（圖／記者羅婉庭攝，2021.12.15）
▲國民黨副發言人楊植斗為衝高公投討論度及投票率發起絕食活動，已進入第163小時。（圖／記者羅婉庭攝，2021.12.15）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-15 21:06:40｜2021-12-15 21:17:16

四大公投將於18日舉行，投票率成為通過與否的關鍵因素，國民黨副發言人楊植斗、重啟核四領銜人黃士修為了喚起民眾對於投票的意願而發起絕食。楊植斗目前已經絕食160小時，黃士修、「清林散昶」發言人高毓安則超過50小時，身體狀況十分憔悴、說話無力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊植斗、黃士修等人於中正紀念堂牌樓下發起絕食活動，將至投票日止。楊植斗說，希望能夠提醒民眾18日踴躍投票，無論支持什麼政黨、站在什麼立場、幾個同意，都不應放棄自己投票的權利。至於近日網路風向鼓吹「公投沒有用」，他批評這是失敗主義蔓延，對於民主將有非常不利的影響。

▲國民黨副發言人楊植斗為衝高公投討論度、投票率發起絕食活動，已進入160小時。（圖／記者羅婉庭攝，2021.12.15）
▲國民黨副發言人楊植斗為衝高公投討論度、投票率，絕食已超過160小時，支持者、黨員紛紛前來探望。（圖／記者羅婉庭攝，2021.12.15）
昨晚，前陸委會主委、外交部次長夏立言，前駐教廷大使戴瑞明、杜筑生，台美最終回WTO談判主談者、駐委內瑞拉大使林享能，前海基會秘書長、駐瑞典代表邱進益等人前往絕食現場探望藍營青年，給予鼓勵與意見交換。

國民黨立委、公投綁大選領銜人江啟臣今（15）日也前往探望，江啟臣表示，他們的訴求很簡單，不帶任何私心，就是希望1218全民都能出來投票，由人民來決定國家的未來，看見這次公投的隱憂，才犧牲自己、挺身而出。

江啟臣表示，公投只剩3天，根據媒體民調，公投綁大選、反萊豬分別只超過門檻1至2%，而重啟核四和珍愛藻礁只差1%和5%。這代表只要有20萬人因為天氣不好不願出門或是臨時有事，綁大選就可能不會通過，有40萬人（放棄投票），反萊豬就會功虧一簣。

江啟臣說，未來不只我們吃的每一份豬肉食品，將可能會含萊劑，更嚴重的是，倘若不能綁大選，今年公投日延後，按照法令，這次沒通過可能就要到2025年，人民才能再以公投來禁止萊豬進口，除非2024政黨先輪替，「錯過這一次，台灣人要吃四年萊豬」

江啟臣強調，公投跟選舉不一樣，不去投票，其實就等於是不同意票，但還有許多支持公投的人，誤以為不投票也沒關係，因此，無論如何一定要出來投下神聖的一票。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀