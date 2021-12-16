Omicron來勢洶洶 歐盟警告下月成歐洲主流毒株
（中央社法國史特拉斯堡15日綜合外電報導）歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天警告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒Omicron下個月可能會成為歐洲的主流病毒株，不過由27個會員國組成的歐盟已備妥充裕的疫苗抗疫。
法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）依據科學數據告訴歐洲議會：「以這個變異株使病例數加倍所需時間而論，似乎是每2－3天就會加倍，這相當嚴重。我們得知，明年元月中，Omicron就可望成為歐洲的主流毒株。」
她說：「但過去一年來，在我們努力下獲得了許多成果，這就是歐洲目前比較有能力對抗病毒的原因。」
范德賴恩堅稱，由於歐盟會員國致力於運送疫苗追加劑以對抗傳播快速的Omicron變異株，「目前每一位歐洲人都有足夠的疫苗可接種」；並說，「如今歐洲每個月都有能力生產3億劑疫苗。」
范德賴恩表示，截至目前為止，歐盟總人口的66.6%已接種兩劑疫苗，6200萬人已施打追加的第3劑疫苗。
歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC）昨天公布的最新報告統計，歐盟與少數幾個夥伴國的Omicron確診病例共有2127例，其中以丹麥、挪威、法國、德國與比利時的病例最多。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1101215