▲ 福特六和參與台北國際自動化工業大展「智慧機械產業典範專區」展出

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福特六和汽車智慧製造精進團隊所開發出的智慧製造升級方案充份結合新車型國產計畫，為專案展現最佳成果驗證。其透過「智慧機器人重建生產線」、「虛實整合提升整線智動化」、「大數據分析提升產品品質」，以及「擴大供應商智機整合應用，提高產業附加價值」四大策略，以及「IoT 數位聯網」、「AI 決策與預測」、「大數據蒐集分析」三大運用科技面向，實際運用於智慧製造生產流程，並建構全台第一條彈性車身產線，創造同一條產線可容納 4 種車型同時生產的實力，且切換車型僅需30秒，進而提升生產管理效率，並且滿足少量多樣之市場需求。
面對全球車市環境的嚴峻挑戰，福特六和導入智慧機械，並與協力廠商整體提升智慧能量，建構智慧製造彈性產線，其成果亦獲得市場肯定。代表福特六和汽車出席活動，同時也是本次計劃主持人的福特六和製造處副總經理胡木榮表示：「福特六和公司和供應鏈廠商，包括伍享工業與六和機械合作，在經濟部領航計畫的支持下，導入智慧機械，成功建置全臺第一條快速切換不同車型的彈性智慧產線，實現大量客製化生產，提升新車投放速度，達成近 14 年來最佳銷售成績，榮耀重返台灣市場前三大。」
福特六和汽車智慧製造精進團隊所開發出的智慧製造升級方案，也以優異造車品質催生了近兩年在台灣市場廣受消費者肯定，不僅市占率於今年 11 月達 7.8% 年度新高，亦蟬連總市場銷售前三大佳績；誕生於此條產線的 Ford Focus 與 Ford Kuga 也屢創銷售佳績。其中 Focus 車系穩居中型房車第二高市占率，五門車型在台灣掀背車市場擁有達六成占有率，為同級中型掀背車銷售第一，亦於今年 11 月達到同級市場占有率近三成之新高。Kuga 成功開創「純正運動跑旅」新格局，以性能駕馭樂趣、完整智能科技與安全配備，上市至今好評不斷，站穩中型 SUV 銷售一軍地位。