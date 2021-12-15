▲ 人才才是保時捷最 Turbo 的動力！台灣保時捷人才卓越中心正式開幕

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(由左至右) 德國經濟辦事處處長 Axel Limberg、台灣保時捷人才發展經理暨專案管理主管王茵亭 Amy Wang、台灣保時捷總裁 Mathias Busse、台灣保時捷通路發展處長 Ralph Uhlmann。

× (由左至右) 德國經濟辦事處處長 Axel Limberg、台灣保時捷人才發展經理暨專案管理主管王茵亭 Amy Wang、台灣保時捷總裁 Mathias Busse、台灣保時捷通路發展處長 Ralph Uhlmann。

積極深耕台灣市場





台灣保時捷人才卓越中心完整保時捷「Destination Porsche」的願景，成為給所有保時捷員工及相關專業人士能夠切磋交流的新據點，以期全面提升集團未來世代的人力專業技能。





台灣保時捷人才卓越中心以創新為特點，多功能用途、彈性使用為場地設計主軸，舉辦各式各樣規模的培訓、活動、會議或是工作坊，亦可提供給合作夥伴及外部單位靈活運用，如同一座激盪想法的競技場。嶄新的訓練中心配備數位白板、內建音響系統以及虛擬實境科技配備等先進設備，使員工與受訓人員能以更高效率學習。保時捷台灣人才卓越中心設有舒適的休息區域，木質裝飾與現代感色調營造出獨特而溫馨的氛圍。Porsche Arena 側面牆上則刻有台灣五大山脈之名，各自象徵著此開放教學空間中不同的層次與文化意涵。毋庸置疑地，以上特點皆凸顯了台灣保時捷人才卓越中心的空間設計結合「社群」的概念，並在現代化的空間中延續著保時捷的傳統。「一開始，我四處尋覓卻遍尋不著符合我夢想中的車，於是我決定親自打造一輛。」掛置於牆上的 Ferry Porsche 名言，象徵了保時捷品牌精神。





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「『人才即是我們的引擎』是我們的內部座右銘之一，這是個車癡才懂的比喻：引擎是汽車中最關鍵的零件之一，是驅動我們往前的主要動力，因此更加需要我們的悉心照料。保時捷始終努力提供最高規格的產品及服務，而人才絕對是實現這件事的關鍵，這便是我們打造台灣保時捷人才卓越中心的主要原因。」台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示。





作為國內所有保時捷員工的訓練樞紐，台灣保時捷人才卓越中心已讓所有保時捷經銷商通過了保時捷全球認證系統（PGCS, Porsche Global Certification System）的認證。截至今年 ５ 月，已有 ８ 名認證服務顧問以及 11 名保時捷品牌大使於該中心完成了培訓課程。此外，6 名員工亦通過了嚴格的保時捷技術認證（ZPT, Zertifizierter Porsche Techniker），並榮獲金牌技師認證，另有 15 名員工獲得銀牌技師認證。台灣保時捷人才卓越中心預計於 2022 年為全台 700 名經銷商及台灣保時捷員工講授 30 門課程，嶄新訓練機構應證了台灣保時捷提供高品質產品與頂尖服務的承諾，同時展現其對於台灣市場未來前景的積極展望。



