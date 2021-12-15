名家論壇》鄭仲嵐／安倍晉三全力進擊　牽動岸田東亞策略

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不僅是這次，先前包括在其他場合，安倍也稱「台灣有事即是日本有事」，讓中國官方對此抗議。雖然不少獨派台灣人對此大表贊同，不過日本官方則是維持既有步調，稱這純粹是「安倍眾議員的個人行為」。
特別的一點是，安倍在日前接任自民黨內最大派系「清和政策研究會」後，躍升成為黨內最大勢力的共主，與第二大派系，前首相麻生太郎「志公會」麻生派一起合作下，也讓安倍晉三的發言被認為格外重要。
跳脫美日架構的日本有事
而中方的大動肝火，同時也引起不少解讀，其中很明顯可以看出，安倍想要強化日本獨自聲量空間。過往提及東亞局勢的日本，「美日同盟」總是被綁在一起解釋，美國在安倍、菅及岸田政權上任時，也都必須按照往例先讓美國確認釣魚台海域（日稱尖閣群島海域）是適用美日安保條約。
因此換言之，如果說台灣有事等於「美日安保同盟有事」，中國可能不至於這麼生氣，但如果台灣有事時只有「單獨日本有事」，意即日本某種程度已經想「自己獨立判斷後行動」，強化自身防衛自主權，這點就觸動中方的敏感神經。
加上岸田政權雖然已經是第二次內閣，不過重要的防衛大臣仍是沿用菅義偉時期的岸信夫，身為安倍晉三親弟弟的岸信夫，兄弟同心自不在話下。哥哥的表態，不外乎也是有種替弟弟「間接傳話」的意味在。事實上，岸信夫能在岸田文雄政權內持續留任，本身也是象徵日本防衛持續強化的信號。
牽動岸田文雄的東亞佈局
安倍晉三跟高市早苗呼籲日本政府可思考杯葛北京冬奧，但岸田與林一直是不為所動，因此外界一直繪聲繪影，認為安倍晉三對於岸田文雄刻意保持距離，也不滿岸田的外交布局，但或許從另一方向看，也有其他角度思維。
簡單來看，安倍晉三可以視為日本外交在東亞開闢新路徑，投石問路的前鋒，雖然安倍目前是眾議院議員身分，但是過去8年多資歷的首相身分，基本上各國還是把他當成影子首相在看待。而岸田過去也擔任快5年外務大臣，如今擔任首相下的出訪，也有加乘效果，雙邊都有各自的外交優勢，從國家跟黨的面向來國際交流。
而真正的外務大臣林芳正，雖然被視為是鴿派，也是傳統親中派的政治人物。不過現階段的林芳正有種門面作用，只要岸田文雄或林芳正沒有就杯葛北京冬奧正式表態，中國也不好意思對日本真的翻臉，因此林芳正或可視為一種緩衝。
扮演黨內對外的茂木敏充
其中值得注意的是現任幹事長，前外務大臣茂木敏充，他在13日時就任黨內派閥「平成研究會」的會長一職，正式成立黨內第二大派系「茂木派」（人數與麻生派相同）。茂木敏充英文極好，菅義偉時期走訪各國，是黨內公認的親美派，在擔任幹事長，等同台灣的黨內秘書長後，未來負責後時代的黨內對外佈局，可以預見跟台灣、美國的政黨在黨對黨的互動上會更強化。
而過去中國長年培養感情的前幹事長二階俊博，目前在黨內則遭到冷落，年屆82歲的他恐怕在幾年內就要交出目前「志帥會」的會長，親中派系確實面臨一定程度危機。
因此整體來看，日本外交陣形宛如安倍晉三打前鋒，中路則是林芳正負責適度解圍，後方有茂木敏充可協調黨內，必要時回應國際，而岸田文雄則是本陣的大將，俯瞰全局後運籌帷幄。縱使有貌合神離之處，但都是岸田文雄在「新自由主義」上的實踐。
誠然，隨著安倍晉三動作可能愈來愈多，如果這些行為整體對日本在印太局勢是正向發展，岸田文雄的東亞戰略也會跟著調整。岸田雖然被認為決策優柔寡斷，一旦經過深謀遠慮的沉思後，陣中「大將」岸田在團結黨內下的決策，將是最值得關注。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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