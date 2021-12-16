Apple「設計失敗作品」是它？ 用過就知道：很容易熱當
懷舊果粉必逛！Apple老牌經銷商STUDIO A的大安門市，自2001年營業以來，一直都是果粉徹夜排隊搶新機的指標地，不過由於建物都更的緣故，STUDIO A大安門市自2022年1月2日後將暫時熄燈。在最後18天裡，STUDIO A特別在大安門市2樓舉辦「Apple 經典回顧特展」，請來資深蘋果收藏家游上儀Alvin，展出個人近50款珍稀收藏，像是初代iPhone、麥金塔20周年紀念機，都能親自感受實機風采。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-16 07:12:23｜2021-12-16 07:18:00
收藏家游上儀Alvin本業是在高雄開設蛋糕店，收藏蘋果產品已有10多年，這次從高雄帶來數十種Apple古董展出。現代果粉最熟悉的Apple產品自然是iPhone，游上儀說，初代iPhone於2007年上市，當時iPhone 2G必須插入美國電信公司Sim卡才能開機，因此並沒有在台灣開賣。
2008年，台灣首度開賣iPhone 3G，隔年在台上市iPhone 3GS，台灣開始出現iPhone搶買潮，最高光的巔峰時刻則是推出iPhone 4到iPhone 5這兩三年，至此之後，每年Apple發布新機，都有大批死忠果粉非得搶在第一時間入手。
在介紹此次展出的Apple古董時，游上儀打趣說道，現場展出的Mac G4 Cube，又稱為「蘋果十大經典設計失敗作品」，厲害的地方是能將電腦做到這麼小，不過主機用壓克力撐高、沒有任何風扇設計，在主機後方挖洞讓冷空氣進入、再從主機上方排出熱氣，採用熱對流方式，但其實電腦熱能無法用這種方式散熱，因此Mac G4 Cube很容易熱當，游上儀坦言，「Mac G4 Cube是很經典的機器，但也是很失敗的作品。」
iPod系列當時大幅改變了民眾聽音樂的習慣，以前聽CD、卡帶最多10幾首歌，而從口袋拿出迷你的iPod時，小小一個方塊就能聽5000首歌。談到現場最具價值的展示品，則是「麥金塔20周年紀念機」，在台灣鮮少能看到實機。
麥金塔20周年紀念機於1997年1月由波莫納專案衍生，配備Bose喇叭和液晶螢幕，是蘋果第1款內置LCD平面螢幕的電腦，游上儀表示，電源必須透過喇叭才能連接到電腦開機，當主機開啟之後，裡面若有CD就會自動播放。
游上儀也提到，高雄蛋糕店二樓有個空間就是擺這些電腦，「對我來說，這些東西是我的興趣跟收藏，而我喜歡的東西不是收了藏起來，而是更多人去摸到它、碰到它，知道原來這些機器這麼特別。」