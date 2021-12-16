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Apple「設計失敗作品」是它？　用過就知道：很容易熱當

▲STUDIO A舉辦「Apple經典回顧特展」，現場展出2007年上市的初代iPhone，以及在AirPods之前，Apple就曾推出過藍牙耳機。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲STUDIO A舉辦「Apple經典回顧特展」，現場展出2007年上市的初代iPhone，以及在AirPods之前，Apple就曾推出過藍牙耳機。（圖／記者黃韻文拍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-16 07:12:23｜2021-12-16 07:18:00

懷舊果粉必逛！Apple老牌經銷商STUDIO A的大安門市，自2001年營業以來，一直都是果粉徹夜排隊搶新機的指標地，不過由於建物都更的緣故，STUDIO A大安門市自2022年1月2日後將暫時熄燈。在最後18天裡，STUDIO A特別在大安門市2樓舉辦「Apple 經典回顧特展」，請來資深蘋果收藏家游上儀Alvin，展出個人近50款珍稀收藏，像是初代iPhone、麥金塔20周年紀念機，都能親自感受實機風采。

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▲游上儀的主業是在高雄市鹽埕區開設甜點烘焙坊，還將店面二樓空間整理成蘋果收藏展示區。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲游上儀的主業是在高雄市鹽埕區開設甜點烘焙坊，還將店面二樓空間整理成蘋果收藏展示區。（圖／記者黃韻文拍攝）

收藏家游上儀Alvin本業是在高雄開設蛋糕店，收藏蘋果產品已有10多年，這次從高雄帶來數十種Apple古董展出。現代果粉最熟悉的Apple產品自然是iPhone，游上儀說，初代iPhone於2007年上市，當時iPhone 2G必須插入美國電信公司Sim卡才能開機，因此並沒有在台灣開賣。

2008年，台灣首度開賣iPhone 3G，隔年在台上市iPhone 3GS，台灣開始出現iPhone搶買潮，最高光的巔峰時刻則是推出iPhone 4到iPhone 5這兩三年，至此之後，每年Apple發布新機，都有大批死忠果粉非得搶在第一時間入手。

在介紹此次展出的Apple古董時，游上儀打趣說道，現場展出的Mac G4 Cube，又稱為「蘋果十大經典設計失敗作品」，厲害的地方是能將電腦做到這麼小，不過主機用壓克力撐高、沒有任何風扇設計，在主機後方挖洞讓冷空氣進入、再從主機上方排出熱氣，採用熱對流方式，但其實電腦熱能無法用這種方式散熱，因此Mac G4 Cube很容易熱當，游上儀坦言，「Mac G4 Cube是很經典的機器，但也是很失敗的作品。」

▲2001年，Mac G4 Cube上市，突破性採用8×8×8吋立方體，主機尺寸迷你，卻沒有任何風扇，沒妥善考量到散熱問題。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲2001年，Mac G4 Cube上市，突破性採用8×8×8吋立方體，主機尺寸迷你，卻沒有任何風扇，沒妥善考量到散熱問題。（圖／記者黃韻文拍攝）

iPod系列當時大幅改變了民眾聽音樂的習慣，以前聽CD、卡帶最多10幾首歌，而從口袋拿出迷你的iPod時，小小一個方塊就能聽5000首歌。談到現場最具價值的展示品，則是「麥金塔20周年紀念機」，在台灣鮮少能看到實機。

▲2004年鋁製機殼的iPod mini推出即造成轟動，iPod系列輕巧好攜的外型，成為當時最受歡迎數位音樂播放器。 （圖／記者黃韻文拍攝）
▲2004年鋁製機殼的iPod mini推出即造成轟動，iPod系列輕巧好攜的外型，成為當時最受歡迎數位音樂播放器。 （圖／記者黃韻文拍攝）

麥金塔20周年紀念機於1997年1月由波莫納專案衍生，配備Bose喇叭和液晶螢幕，是蘋果第1款內置LCD平面螢幕的電腦，游上儀表示，電源必須透過喇叭才能連接到電腦開機，當主機開啟之後，裡面若有CD就會自動播放。

▲現場最有價值的是1997年老電腦：麥金塔20周年紀念機，配備Bose喇叭和液晶螢幕，是Apple第一款內置LCD平面螢幕電腦。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲現場最有價值的是1997年老電腦：麥金塔20周年紀念機，配備Bose喇叭和液晶螢幕，是Apple第一款內置LCD平面螢幕電腦。（圖／記者黃韻文拍攝）

游上儀也提到，高雄蛋糕店二樓有個空間就是擺這些電腦，「對我來說，這些東西是我的興趣跟收藏，而我喜歡的東西不是收了藏起來，而是更多人去摸到它、碰到它，知道原來這些機器這麼特別。」
 

▲Apple II從1977年6月上市，到1993年11月隱退，跨越整整16年，共售出超過6百萬台，堪稱Apple史上百億級「爆款」產品之一。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲Apple II從1977年6月上市，到1993年11月隱退，跨越整整16年，共售出超過6百萬台，堪稱Apple史上百億級「爆款」產品之一。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲最早的筆電並沒有觸控板，而是使用軌跡球。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲最早的筆電並沒有觸控板，而是使用軌跡球。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲1984年1月24日，Apple發表第一台Macintosh麥金塔電腦。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲1984年1月24日，Apple發表第一台Macintosh麥金塔電腦。（圖／記者黃韻文拍攝）


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