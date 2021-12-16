全台10大聖誕景點哪最夯？　網激推：大餐逛街拍照不出錯

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤聖誕節網路聲量表現，盤點全台最受網友熱議的十大人氣聖誕景點，「新北耶誕城」年年創造話題，除了夢幻的聖誕佈景之外，還有卡司媲美跨年的「耶誕演唱會」，吸引不少外地旅客到訪，遊客數屢創高峰，儘管許多在地板橋人抱怨：「真的有夠塞，到底為什麼這麼愛人擠人，這樣真的好玩嗎？」但許多網友都認為聖誕節就是過個熱鬧，人多才有節日感，即便知道擠到爆，還是忍不住每年去朝聖，幾乎成為聖誕節例行景點。
除了新北耶誕城，屏東縣政府推出「屏東聖誕節」也是年年廣受好評，今年更將屏東公園變成一座「夢幻城堡村」，以各式燈飾主題，例如冰雪奇緣、奇想樹屋等，打造夢幻的聖誕氛圍，讓許多遊客大讚「每年來都好驚喜！而且人也沒新北耶誕城那麼多」。
除了各地政府舉辦的聖誕活動，百貨公司也抓準商機，在百貨門口造景吸引民眾打卡拍照，像是南紡購物中心今年和經典卡通SNOOPY共同舉辦聖誕活動，將造景結合史努比、查理布朗等人氣角色，許多網友直呼「好可愛！整個拍不夠」。
新光三越中港店則是以「奇幻銀白耶誕村」為主題，打造美國、法國、西班牙的指標場景，讓民眾不能出國也能體驗異國聖誕風情；台北101則是提供超過30個打卡景點，讓顧客逛街同時也能感受到濃濃的聖誕氛圍。
至於聖誕節應該要怎麼過，最多網友推薦的活動就是「吃大餐」，有人發問「情侶聖誕節怎麼過最好？」引來網友力推：「吃完大餐，去逛街、拍照，保證不出錯！」也有人分享逛聖誕市集、聖誕城踩點拍照的好去處。
除此之外，討厭人擠人的民眾則選擇在家舉辦「聖誕派對」或是「佈置聖誕樹」，認為跟家人在家聚會最舒適，有相同規劃的網友大推：「在家煮火鍋、看電視最讚」、「每年最期待就是佈置聖誕樹，很溫馨、很有家的感覺」。