NOW早報／王力宏30億身家不怕分！離婚李靚蕾原因曝光

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王力宏出道多年，演藝版圖橫跨歌唱、演戲和綜藝節目等，根據陸媒估計2人身價約有30億新台幣。李靚蕾在嫁入王家後，就試圖接手老公的工作、財務主導權，但因作風太過強勢，導致不少人私下抱怨，甚至沒有繼續和王力宏合作的意願，也讓一直處理兒子工作事宜的王媽媽生活頓失重心，導致婆媳之間留下心結。
至於夫妻倆離婚後財產如何分配，由於2人育有3個兒女，雖然王力宏和李靚蕾身家超過30億新台幣，但無論如何還是要一同支付養育小孩的費用，且30億新台幣大部分是婚前財產，因此對此王力宏似乎沒有太過在意，再加上李靚蕾婚前就是事業女強人，就算離婚也不需要靠贍養費過活。
今日天氣／全台今天好天氣！早晚注意溫差大
中央氣象局今（16）日表示，今天天氣和昨天類似，水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，東半部地區仍有零星短暫雨，但白天天氣不會太差，雨區較小，主要是雲量比西半部稍多，入夜後越晚迎風面的雲量越多，北部及東半部的降雨機率也逐漸上升，中南部不受影響；溫度方面，大環境偏東南風，白天各地相當溫暖舒適，高溫普遍在26到29度，中南部甚至可以來到30度，不過清晨仍較涼，預估清晨各地低溫約16到20度，出外仍要適時添加衣物。
同層旅館2例陽性確診！恐為交互感染 剩餘房客緊急移出
國內日前公布的境外移入個案案16859，入境到確診間隔18天，且解除隔離返回社區2天才出現症狀進，而Ct值是12，病毒含量高；中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨（15）日公布擴大採檢結果，發現檢疫旅館同樓層有1人確診，列為今天的境外移入案16870，目前正在進行基因定序。
案16859為本國籍30多歲女性，上月26日從柬埔寨返國，12月11日解除隔離，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，12月13日自主健康管理期間因為症狀就醫採檢後確診。居家隔離者有同住家人4位，已採檢陰性；檢疫旅館員工皆打過2劑疫苗，9位採檢為陰性；同樓層住戶有11位，其中4位陰性，2位檢驗中、4位待採檢，1位檢驗出陽性，是昨天公布的境外移入個案案16870。
羅一鈞說，案16870，是30多歲本國籍男性，12月5日從美國入境，12月6日出現喉嚨痛、右側扁條線腫脹等，透過視訊診療，出現症狀前天才裁減陰性，因而沒有再安排採檢，症狀也在8日好轉，本次擴大採檢後才發現為陽性，Ct值31。
羅一鈞表示，目前不排除是交叉感染，也有可能是獨立事件，一切都必須等待基因定序結果，才能做判讀；另外，台北市目前已安排將同樓層的檢疫者全數移出至其他檢疫空間進行安置，衛生局已經取得旅館內部監視器，接下來也會就內容做進一步分析，同步調查是否為家戶感染。
八方雲集明漲價！鍋貼、水餃每粒漲0.5元 梁社漢也跟進
八方雲集在台灣街頭巷尾經常可見，佈店眾多，專賣鍋貼、水餃因為只要銅板價，受到許多民眾喜愛，是最常享用的日常美食之一。不過這種小確幸也逐漸受到全球原物料、貨運價格上漲衝擊，八方雲集昨（15）日宣布，從明天16號起，每粒鍋貼、水餃調漲0.5元，梁社漢排骨也同步調漲，部分售價調漲2至8元。
八方雲集表示，為了因應成本，提供消費者優良且安心的餐飲品質，16日起八方雲集每粒鍋貼、水餃調漲0.5元，麵食類平均調漲5元，湯品類維持不變。梁社漢排骨也同步調漲，部分品項售價調漲2~8元不等。主計處長朱澤民昨日在立法院也再次強調，台灣有面對物價上漲的壓力，但目前還沒有到達通膨的程度。
張惠妹攻蛋內容曝光！經紀人曝實情 「原要多唱一星期」
張惠妹（阿妹）愛徒持修於昨（15）日在台北舉行加盟環球EMI記者會，阿妹也驚喜連線替持修打氣，而在活動上，阿妹被問到明年4月初要一連舉辦12場演唱會一事，也難得曝光準備進度。
活動上，持修也詢問了阿妹明年4月攻蛋的內容，阿妹分享道：「現在演唱會的程序就是，我們之前是公開日期，接下來會售票，整個演唱會的內容，很多東西其實都還在確定，而且我的歌那麼多首歌，選擇上很困難。」
此外，阿妹的經紀人陳鎮川剛好也在活動上，談到阿妹要一次開12場演唱會，他直言：「要拿這麼長時間不容易，原本有機會再多拿一個禮拜，不過時間需要再往前，這樣前置作業會來不及。」陳鎮川也提到，每周五都會與阿妹開會，就在上周還與阿妹開會開到半夜。
阿妹提到歌單有好幾個版本，目前還沒最終定案，陳鎮川補充說明道，預計會在12月底把所有節目定下來。至於外界關心的巡演是否會到高雄舉行，陳鎮川也透過此機會回應：「現在敲的檔期，就是唱完台北就原地解散，高雄不會那麼快，一切都很難預測，現在到底能不能巡迴，要去哪裡巡迴，沒有一個地方定的下來，但是新加波、香港，美加都有固定的合作對象，現在決定暫緩。」
男曝吃火鍋「完美3秘訣」！全場秒認同推爆：是黃金準則
台灣人在冬天最喜歡吃的美食就是「火鍋」，熱騰騰的湯底及肉片、蔬菜的搭配，是最能暖身的黃金組合，近日就有網友分享吃火鍋的3大秘訣，貼文曝光後，全場立馬贊同，直呼：「3個都同意，吃鍋才會滿意！」
該名網友昨（14）日在PTT貼文，他以「冬天到了，有沒有火鍋好吃秘訣的八卦？」為題，表示吃了數10年的火鍋，領悟出了3大黃金準則，第一個就是要挑最冷的時候吃，第二個絕對要加入茼蒿，第三個則是一定要加沙茶醬，「如此一來就是完美的火鍋了」，最後也發問：「大家火鍋都怎麼吃呢？有沒有火鍋好吃秘訣的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言贊同，「懂吃喔，茼蒿真的無敵」、「冬天火鍋真的茼蒿無敵」、「茼蒿就是精髓」、「吃火鍋配醬料超基本」、「不愧是台灣人的經典食物」、「這就是黃金準則」、「鍋真的要在最冷的時候吃」、「真的，有醬就沾爆，都吃鍋了還在那邊計較」、「3個都同意，吃鍋才會滿意」、「同意啦哪次不同意」。
另外，也有網友分享自身秘訣，「一開鍋必加三寶，芋頭豆皮老油條」、「硬要講的話，真正好吃的秘訣就是湯頭和食材吧」、「湯底是精髓」、「肉片呢不加肉不叫火鍋」、「我覺得蛋黃沾肉，蛋白丟湯才是隱藏秘訣」、「要有高麗菜、南瓜、番茄，湯才會甜」。（編輯：張嘉哲）