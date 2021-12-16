不畏Fed加速退場料明年升息3次 道瓊上漲383點
美國聯準會(Fed)當地時間15日公布今年最後一次議息結果，委員一致決定聯邦基金利率不變，維持0%至0.25%，並將縮減購債金額，從每月150億美元擴大至300億美元，預計明年將升息多達3次。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-16 07:25:30｜2021-12-16 07:26:29
綜合外媒報導，聯準會的聲明表示，美國就業機會穩定增長，失業率也顯著下跌，但市場仍受病毒影響，供需失衡、重啟經濟等現象都加劇了通貨膨脹。
為了繼續增加就業機會，以及抑制居高不下的通膨率，聯準會決定將利率維持於0%至0.25%。而為了因應通膨並持續改善就業市場，也將每月減少購買200億美元美國國債和100億美元按揭抵押證券，加快縮減疫情爆發後支撐經濟的購債計畫規模，這意味著實施近2年的貨幣寬鬆政策(QE)將提早退場，符合市場預期。
此外，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新釋出的利率點陣圖也顯示，聯準會明年和後年可能會各加息3次。
議息結果公布後，美股由跌轉升。其中道瓊收市報35927點，升383點或1.08%；標準普爾500指數收市報4709點，升75點或1.63%；納斯達克指數則升327點或2.15%，以15565點作收。