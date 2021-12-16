美國學校刑警持衝鋒槍「未穿防彈衣」遭諷作秀 警方駁斥
台北市士林區的天母美國學校，12日晚間在社群媒體上收到槍擊威脅，校方隨即在13日停課以確保學生安全，警方也不敢大意，派出警力「持衝鋒槍」在校門口坐鎮。不過有網友質疑刑警持衝鋒槍卻「未穿防彈衣」是在作秀，還說是有上級指示不用穿防彈背心。對此，士林分局分局長吳慶鴻駁斥，強調這種說法是惡意造謠。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 08:09:26
有網友在IG《警察系列》發文爆料，稱刑警持衝鋒槍坐鎮美國學校卻「未穿防彈衣」是在作秀，批評警方沒有憂患意識，還說之所以未穿防彈背心或戰術背心，是因為有高層認為穿刑警背心「比較好看」，更直接點名士林分局分局長。
對此，分局長吳慶鴻否認有過類似指示，強調一切勤務都是以同仁安全為最優先，穿不穿防彈衣是偵查隊業管單位視勤務需求決定，這樣的指控是惡意造謠。而分局業管單位也表示，防彈背心是勤務上彈性運用，並未規定需要穿著防彈衣。
關於美國學校收到的威脅訊息，傳訊的該帳號持有者聲稱自己遭盜，據了解，發文帳號有數個國外IP登入，包含美國、埃及、印度，確實有被盜用的可能，目前仍在查證當中，必要時會請刑事局協助。（編輯：倪浩軒）