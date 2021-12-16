莫德納高層：Omicron和Delta的超級變種 未來不排除現蹤
Omicron變種病毒來襲，有關疫苗效力和重症率的研究仍在進行。美國莫德納(Moderna)公司首席醫療官伯頓(Paul Burton)警告，未來不排除出現Omicron和Delta變異株結合的超級變種。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-16 08:50:57
綜合《每日郵報》等外媒報導，伯頓14日向英國下議院科學與技術委員會(Science and Technology Committee)表示，南非在Omicron開始傳播時所做的初期研究報告，顯示患者確實可能同時感染2種變異株，特別是免疫功能低下者，這點與先前變異株產生的環境相似，都是在高風險族群感染後，病毒在免疫功能低落的環境中演化突變，進而發展出新變種。
伯頓也推測，若患者同時染上Omicron和Delta，感染細胞很有可能會彼此交換DNA，出現更危險的新型變種病毒。
伯頓也警告英國，目前英國疫況嚴峻，15日與最先通報發現Omicron的南非確診雙創新高，Omicron病例也有越來越多的趨勢，在Omicron和Delta都存在大量確診病例的情況下，上述情況不排除會在英國發生。雖然一般而言，人們1次只會感染1種新冠病毒，但仍有機率出現同時感染1種以上的罕見案例。
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