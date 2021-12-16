上海文峰「彩虹屁」惹議 總裁：非我授意、會被寫手害死
上海文峰美髮美容有限公司總裁陳浩，先前因有員工撰寫、拍攝過度吹捧他的文章和影片，遭到中國官媒批評是人為造神，也被大批中國網友嘲諷是「職場馬屁的範本」、「頂級職場彩虹屁」。經過多日喧嘩，陳浩終於在接受中媒採訪時表示，有關文章發布前並沒有經過他的授意，更對寫手抱怨道：「你要把我害死了」。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-16 09:21:55
綜合中媒報導，上海文峰集團內部員工的微信公眾號「今日文峰」，日前曾刊登一篇題為《秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩》文章，內容聲稱陳浩「掌握萬物之規律，凡是經過其大腦和眼睛，一切都變得通透」、「是首屈一指的360行狀元大滿貫」、「浩哥的思想是幫助我們成功的唯一方向」等，還稱讚他「有天眼、是神人」，引發網民熱議。
後續陳浩更被爆料，喜歡搞個人崇拜，公司及店門口都放滿他的相片，公司更有《十頌浩哥》的企業歌曲，要員工學習「浩哥思想」等。
事件在微博等平台上發酵後，該公司已刪除該篇文章，不過該美容集團虛假宣傳、一年收到400多件客訴的消息也被翻出來。中國官媒《央視》更批評上海文峰在搞「赤裸裸的個人崇拜」，馬屁拍的違背科學規律、也超出常人認知，離譜、失真、虛假，直指：「將變異的吹捧作為自己的主流價值，宣揚、打造，映照出的是畸形的企業文化，此類現象的蔓延，最終很容易演化為職場PUA。」
陳浩本人則在本週接受中媒《看看新聞》專訪時喊冤，否認外界對他「洗頭變洗腦」、造神、對員工精神控制等指控，強調自己根本沒想要控制什麼東西，就是教技術而已。
陳浩也說，自己從來不審核公眾號，亦從未授意過員工發布任何個人崇拜的內容，但這次事件自己也不是完全沒有責任，以後會加強監管，避免類似情況再次發生。
報導提到，負責撰寫並發布該篇馬屁文章的員工已經找到，不過她不是陳浩的秘書，而是公司另外一位主管的秘書。當陳浩看到該名女員工時，顯得有點生氣，更當場批評了她，「你啊你啊，把我害死了你」。