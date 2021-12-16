新北動保處首創師傅犬訓練制度 快速讓收容犬隻社會化
認養民眾到動物之家挑選到喜歡犬隻時，常會詢問，「如果狗狗不親人、不聽話、牽不動怎麼辦？」新北市動保處獸醫謝弘斌很有自信地跟民眾說，動物之家利用掛鉤訓練及師傅犬的雙向教學，讓犬隻建立像人類社會師徒制度，認養後很快就能成為居家生活好伙伴。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-16 09:59:13
新北市動保處指出，三芝動物之家已實施犬隻掛鉤訓練七年，在庭院或花園裡掛鉤，讓收容犬熟悉被牽繩狀態，也了解自已的領域範圍；此外，犬隻經過訓練後非常聽話親人，自108年迄今，期間通過訓練犬隻數量已達數百隻以上，增加民眾認養犬隻意願，多年來的平均認養率都在90%以上，成效十分良好。
動物之家動保員實施師傅犬的傳承制度，利用資深的師傅犬來教導剛入所的犬隻，更能快速教化犬隻服從性，這個方式能讓新進犬隻與人親近社會化，了解自己在群體中的位階，同時學習到基本口令和親人行為；志工周淑玲小姐說，每次看到狗師傅教菜鳥的樣子，覺得好可愛，家裡如有空間真想多認養幾隻回去。
新北市動保處長楊淑方表示，為提升與寵物彼此間的感情與默契，飼主有空閒時應多與犬隻互動陪伴，經常牽牠散步，增進飼主與寵物間默契並培養感情；新北市動物保護自治條例即將於明年實施，民眾如要攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施,以管控寵物行動」。