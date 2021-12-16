澎恰恰被告未現身挨轟 突宣布「投資鞋店」當金主董事
藝人澎恰恰因拍片夢想而欠下巨債，10月與金星集團董事長林秉文召開債務協商會議，對方只花了10天左右，就幫他接到6支100萬的代言，債務問題看似撥雲見日，不過澎恰恰14日被告卻未現身法庭，讓網友們相當不解。事實上，澎恰恰先前因拍攝《鼻孔遊戲》受到年輕人熱烈迴響，近日也與擁有百萬訂閱的網紅團體「這群人」合作拍片，內容以「斜幹青年球鞋店」為主題，笑說自己是第一次投資鞋店。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-16 10:53:14｜2021-12-16 11:14:52
澎恰恰為了加速還債進度，今年2月開始經營YouTube頻道，儘管起初沒有受到太多關注，不過後來因為搭上韓劇《魷魚遊戲》的熱潮成功掀起話題，也飽受年輕人好評。這群人昨（15）日釋出最新影片「斜幹青年球鞋店」，可以看到澎恰恰在裡頭客串金主董事、員工的爸爸，還不吝於「撂英文」，他也透過臉書分享拍攝心得：「一次與年輕人特別的合作，投資鞋店，我還是第一次呢！」
影片曝光後，讓粉絲們耳目一新，同時鼓勵澎恰恰可以多嘗試與年輕人合作，這群人成員展瑞也在留言區笑說：「董事，投資我們鞋店的事情可以再考慮看看。」不過由於澎恰恰日前在開庭當天，突然委託律師傳真請假，不免引來網友質疑：「有鞋子穿比較好跑路嗎」、「看起來很健康，怎麼遇到出庭還錢就生病」。