小英下軍令狀　高雄力拚公投不同意票第一名

民進黨行動中常會昨（15）日下午在高雄展開，因民進黨在高雄的黨員將近7萬人，是全國最多，因此黨主席蔡英文也下了軍令狀，在四大公投投票，高雄要拿下四大公投全台灣得票數最高，不同意票的第一名，而受到主席蔡英文跟市長陳其邁的交付，市黨部將會推出四大行動方案，希望大家為了南部地區的發展，在最後階段努力催票，拚四大公投都過關。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-16 10:14:48｜2021-12-16 10:50:35
民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，首先，在公投最後階段將會針對高雄的七萬黨員，錄製市長以及主委的拜票簡訊，並會製造所有的黨公職的專屬的的催票框，因為公投可以宣傳到最後一刻，所以鼓勵所有黨員及民眾可以對你的親友不斷地去發送這樣的群組的訊息，鼓勵親友、街坊鄰居出來投票，不斷地重複去做這樣的動作，希望大家可以為了台灣的發展未來南部的發展，要繼續加油。
趙天麟說，因為這次是公投跟大選分開的選舉第一次，所以將由民進黨高雄市議會黨團總召鄭光峰號召所有黨團成員成立緊急應變小組，在當天早上八點到下午四點，都會有黨籍議員在黨部坐鎮，受理投開票諮詢、違失或爭議等應變處理，有任何狀況都可以隨時應變。
最後也歡迎年輕的朋友，先將即將到來的台灣燈會跟高雄的跨年當作一個踩線團，目前已有許多美麗的燈會裝置藝術陸續亮相，歡迎大家先回來高雄看，也不用跟大家人擠人，先回來踩線，高雄的美好然後一起爲公投投下神聖一票，高雄市要開出全國不同意票的第一名，謝謝政府對我們高雄的照顧，也希望包括台積電在內的大廠們，希望高雄在招商引資可以不受到任何的影響，民進黨在高雄會一起加油。
高雄市議會民進黨黨團總召鄭光峰及副總召江瑞鴻也表示，黨內大團結會催出全國最高不同意票，支持台灣、高雄建設向前行，高雄市議員則林智鴻表示，高雄市近來喜事連連；投資陸續進場，呼籲民眾用公投守護高雄持續進步。