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清泉崗開發案爆顏家介入　時力憂軍機遭紅色勢力攻擊

▲立委陳椒華質疑，由於清泉崗產業園區開發單位有台中顏家擔任董事，恐引入紅色勢力危及國安。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.16）
▲立委陳椒華質疑，由於清泉崗產業園區開發單位有台中顏家擔任董事，恐引入紅色勢力危及國安。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.16）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-16 10:31:14

台中第二選區立委選戰，顏家各項土地爭議不斷，近來被爆出位在台中的「清泉崗產業園區開發案」，顏清標的小兒子顏嘉儀，竟然就是負責開發的創利開發公司董事，時代力量今（16）日再度舉行記者會，質疑有國安疑慮，恐危及清泉崗基地安全。

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「清泉崗產業園區跳過軍方先審罔顧國安？」記者會，立委陳椒華表示，清泉崗產業園區開發案62筆土地位於台中市清水區海風段和楊厝段，依「臺中清泉崗機場重要軍事設施管制區」及其禁建限建範圍，須先徵得設管單位隸屬作戰區同意後，再依相關法規辦理。這是為了機場飛安的管理事項，清泉崗產業園區土地屬於全地段開發都須先送軍方審查的區域，但環評送案審查一年，國防部迄今未收到台中市政府函告徵詢此案，遭中市府矇在鼓裡 。

陳椒華質疑，由於開發單位有台中顏家擔任董事，此案卻跳過國防部「軍方先審」程序，「難道是台中市政府刻意不先問軍方意見嗎？」而且此案土地基地剛好全在飛機起落的航線下，因日前爆出台中港105號碼頭案有顏家涉入，而華府智庫認為台中港碼頭是解放軍登陸最佳位置，加上顏家與中國紅色勢力往來密切，種種連結令人質疑有顏家插旗的清泉崗產業園區開發案的背後，是否有紅色力量介入？此案未送軍方先審，恐有罔顧國安的疑慮。

陳椒華表示，清泉崗產業園區有特定用地是作為倉儲業，可能平日儲存軍用品，以分散式零件進口，存放在特定土地上倉儲，如組合成武器後，可躲在產業園區的建築物內，即可攻擊清泉崗機場或軍機，還可收集情報或以儀器干擾雷達。陳椒華強調，因是私人產業園區，軍方的保防官根本無法入內察看，甚至現有的國防法令可能都束手無策，她要求國防部應檢討現有法令是否太過落伍，無法因應新式科技與電子儀器干擾影響軍安國安。

陳椒華強調，國防部不能只管禁限建高度，一定要從國家安全角度來看此案，「難道台中市政府一直不發文正式徵詢國防部意見，國防部就可以擺爛裝死嗎？」她呼籲國防部該負起保家衛國的責任，從嚴審查清泉崗產業園區開發案，禁止引狼入室，別讓國防安全出現破口，她也會針對此案質詢國家安全局。


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