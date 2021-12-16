清泉崗開發案爆顏家介入　時力憂軍機遭紅色勢力攻擊

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陳椒華質疑，由於開發單位有台中顏家擔任董事，此案卻跳過國防部「軍方先審」程序，「難道是台中市政府刻意不先問軍方意見嗎？」而且此案土地基地剛好全在飛機起落的航線下，因日前爆出台中港105號碼頭案有顏家涉入，而華府智庫認為台中港碼頭是解放軍登陸最佳位置，加上顏家與中國紅色勢力往來密切，種種連結令人質疑有顏家插旗的清泉崗產業園區開發案的背後，是否有紅色力量介入？此案未送軍方先審，恐有罔顧國安的疑慮。
陳椒華表示，清泉崗產業園區有特定用地是作為倉儲業，可能平日儲存軍用品，以分散式零件進口，存放在特定土地上倉儲，如組合成武器後，可躲在產業園區的建築物內，即可攻擊清泉崗機場或軍機，還可收集情報或以儀器干擾雷達。陳椒華強調，因是私人產業園區，軍方的保防官根本無法入內察看，甚至現有的國防法令可能都束手無策，她要求國防部應檢討現有法令是否太過落伍，無法因應新式科技與電子儀器干擾影響軍安國安。
陳椒華強調，國防部不能只管禁限建高度，一定要從國家安全角度來看此案，「難道台中市政府一直不發文正式徵詢國防部意見，國防部就可以擺爛裝死嗎？」她呼籲國防部該負起保家衛國的責任，從嚴審查清泉崗產業園區開發案，禁止引狼入室，別讓國防安全出現破口，她也會針對此案質詢國家安全局。