公車急剎婦撞頭摔昏！大人全慌 小六女冷靜打119被讚爆
當意外突然來臨，能夠保持冷靜的有時候反而是意想不到的人！昨（15）日下午在大台北241路公車上，一位約60歲的婦人因為公車急煞，一個重心不穩撞到頭，當場倒地昏迷不起。全車乘客一時手忙腳亂，結果第一個拿起手機打119報案的，卻是位小學六年級的女童，女童臨危不亂的冷靜態度，獲得網友盛讚。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 10:17:30
有網友在臉書社團「我是永和人」分享了這則小故事，原PO透露自己昨天下午4點20分左右，搭乘241公車行經竹林路時，公車一個急煞，隨後就聽見砰的一聲，一位約60歲的婦人，因為沒抓緊把手，一個重心不穩撞到頭，當場倒地昏迷不起。
司機趕緊停車，全車乘客也慌亂起來，大家一時有點不知所措，而司機則是急忙查看婦人並向公司回報狀況。這時候原PO突然注意到，一位小學生女童已經在旁默默撥手機打119報案，並冷靜通報意外發生的經過。
救護車抵達後大家才鬆了一口氣，原PO不禁大讚小學生女童表現很棒，比其他大人們還率先想到要報案，詢問了對方就讀的學校和年級，直呼要通知學校給予表揚。網友則紛紛在底下留言大讚女童的機警和沈穩，而原PO也補充後來婦人有醒來，幸好並無大礙。（編輯：倪浩軒）