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日語老師來台30年！移民署頒發「馬偕計畫」永久居留證

▲移民署南區事務大隊嘉義市服務站感謝黑崎順子老師對於臺灣日語教育的長期貢獻，特別致贈感謝狀。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）
▲移民署南區事務大隊嘉義市服務站感謝黑崎順子老師對於臺灣日語教育的長期貢獻，特別致贈感謝狀。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-16 10:17:27

《四方報》報導，台灣新住民中，有許多來自日本的外籍朋友，體現「台日友好」的精神。日本籍新住民黑崎順子老師結婚來台後，投入日語教育將近30年，曾受聘於嘉義社區大學及各高中，培養無數學子，而且年齡層不分老幼。黑崎老師最厲害的是將艱澀的日語文法，透過輕鬆有趣的方式進行教學，日語課程大受歡迎，更有學生到日本留學後，回國後還特別感謝她的循循善誘，直呼：「真是太受用了！」經衛生福利部審核符合「馬偕計畫」資格，提供大眾交通工具和娛樂設施等優待，移民署南區事務大隊嘉義市服務站特別頒發新增註記的永久居留證，並致贈感謝狀，感謝她對於台灣日語教育的長期貢獻。

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黑崎老師表示，在台灣生活這麼久，對台灣有著濃厚的情感，早已當成自己的第二故鄉，就像前陣子東京奧運比賽時，只要看到是台灣選手出賽，就算對手來自日本，她也一定會為台灣選手加油。而今年發生本土疫情時，看到全國上下一心投入防疫，讓疫情可以很快控制住，她也覺得很不可思議。特別的是，因為日本捐贈台灣疫苗，也遇到很多人不認識的台灣人向她致謝，當她看到路邊掛著台灣與日本的國旗，心中對於台灣與日本真摯的友好情誼，充滿溫暖的感動。她也衷心期盼在台灣外來人士，大家一起配合政府的防疫政策，趕快接種疫苗，讓國際交流早日恢復正常。

嘉義市服務站表示，「馬偕計畫」是為了感念馬偕博士對於台灣的貢獻，外籍人士持有永久居留證，年滿65歲且在台居住20年以上，對我國長期服務或具有特殊貢獻，就能向衛生福利部提出申請。此外，對於黑崎老師的盼望，該站也特別呼籲逾期停（居）留外來人口，於移民署推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」期間，儘快到指定處所施打疫苗，專案採取「不收費、不通報、不查處及不管制」的四不原則，實施期間至111年1月31日止，共同提升疫苗覆蓋率，保護自己也保護身旁的親友。

▲移民署推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」文宣內容。（圖／移民署提供）
▲移民署推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」文宣內容。（圖／移民署提供）


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