王力宏30億身家怎麼分？李靚蕾被爆只擁一家公司名分

金曲歌王王力宏昨（15）日坦承和老婆申請離婚，終結8年婚姻，約定當「永遠的一家人」，但身家30億的金曲歌王，無論是忠孝東路的工作室和仁愛路的自家豪宅都未登記在老婆名下，而是掛在公司名下，在大陸的3家公司，也只剩一間火力全開商業（上海）有限公司，由李靚蕾掛名負責人，未來家產怎麼分，仍是外界關注焦點。





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▲王力宏和父母感情深厚，早期事業也都交給媽媽管理。（圖／王力宏IG）

昔日愛侶分道揚鑣，婆媳問題被認為是關鍵，王力宏2003年成立「宏聲藝人經紀」，由母親李明殊擔任負責人，全面操盤演藝事業，《火力全開》3D演唱會電影，也是由母親掛名製作人；直到李靚蕾嫁入王家，王力宏2016年另外成立「宏聲文化」，夫妻同時掛名經理人，同時由李靚蕾在大陸成立「火力全開」公司，製作專輯《A.I.》時MV製作人也改為李靚蕾，可能是導致婆媳嫌隙的原因。





大陸媒體指出，王力宏在中國大陸有三家公司，包括江蘇龍的傳人服飾文化創意發展有限公司、西東音樂（上海）有限公司、火力全開商業（上海）有限公司，他分別擔任董事長、法定代表人及執行董事、監事職位，並未直接持股。此外，王力宏還曾擔任踢抖文化經紀（上海）有限公司法定代表人及高管，2020年9月退出，該公司為王力宏打造的線上音樂培訓學習平台「月學」的經營。





▲大陸媒體曝光李靚蕾仍擁有一家王力宏旗下公司的負責人身分。（圖／翻攝微博）

▲王力宏2017年的歌曲《A.I.》MV，由李靚蕾掛名製作人，英文名從夫姓為王靚蕾。（圖／翻攝王力宏YouTube）

李靚蕾與王力宏結婚後，順應美國傳統，將英文姓氏從夫姓改為「王靚蕾」，對老公展現愛意，如今離婚後，外界才發現王力宏的台灣2棟豪宅，都未登記在老婆名下，只剩一間公司和老婆有關聯，註冊資額也才100萬人民幣，李靚蕾想分產王力宏的30億身家，似乎困難重重。



