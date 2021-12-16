上海小學生穿百萬球鞋上學　家長驚：踩到要賣房才賠得起

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一張看起來平凡無奇的小學生升旗集會照片，眼尖的中國網友發文指出，其中一名小學生身上的外套是LV 2021年新款，約要3.8萬人民幣（約新臺幣16.6萬元），褲子是Kenzo Icon 2021年新款3760人民幣（約新臺幣16.6萬元），令人咋舌的則是腳上那雙Nike Air Mag ，要價81萬人民幣（正確應為81萬港幣），約新台幣288萬元。
Nike限量版球鞋Nike Air Mag最早出現在科幻電影《回到未來2》，全球僅限量89雙，被鞋迷們視為「夢幻神鞋」，2015年曾在香港、倫敦及紐約採用慈善拍賣的方式售出，香港最高以81萬港幣成交，紐約更是賣到20萬美元，相當於新台幣556萬元。
2018年有外國網友拍攝整人影片，故意請一名假裝不識貨的「阿公」，把2011年發行的Nike Air Mag拿去辦理退貨，偷拍球鞋店員看到Nike Air Mag的反應，該影片也飄洋過海紅到台灣，累積觀看次數超過862萬，正是這雙會自動綁鞋帶的Nike Air Mag。
上海小學生的「土豪裝」在網路引發熱議，網友表示「會投胎真的比什麼都重要」、「中國金字塔頂端的人民生活不是我們一般人能想像的」，還有人直呼要小孩離遠一點，萬一踩到對方，可能要賣房才賠得起。不過也有人質疑全身都是假貨，因為Nike Air Mag不只全球限量，也沒有推出兒童尺寸。