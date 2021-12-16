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上海小學生穿百萬球鞋上學　家長驚：踩到要賣房才賠得起

▲網路瘋傳上海小學生穿數百萬元「土豪裝」上學，LV上衣、Kenzo Icon褲子、Nike Air Mag球鞋，全身穿搭等於一棟小套房。（圖／取自微博）
▲網路瘋傳上海小學生穿數百萬元「土豪裝」上學，LV上衣、Kenzo Icon褲子、Nike Air Mag球鞋，全身穿搭等於一棟小套房。（圖／取自微博）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-16 10:40:39｜2021-12-16 11:06:33

貧窮限制了我們的想像力！微博近日瘋傳兩張上海小學生側拍照，只見一群學生之中，其中一名小學生幾乎穿了「一棟套房」去上學，從LV外套、Kenzo Icon褲子到腳上的Nike Air Mag球鞋，全身加總超過新台幣300萬元，在中國已經能直接買一棟小套房，「土豪裝」讓網友們唏噓不已，更是嚇歪一票家長，直呼萬一自己的小孩踩到他，「可能要賣房才賠得起！」

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▲中國網友分享上海小學生集會側拍照，指出其中一名身穿LV外套的小孩，全身上下是百萬「土豪裝」。（圖／取自微博）
▲中國網友分享上海小學生集會側拍照，指出其中一名身穿LV外套的小孩，全身上下是百萬「土豪裝」。（圖／取自微博）

一張看起來平凡無奇的小學生升旗集會照片，眼尖的中國網友發文指出，其中一名小學生身上的外套是LV 2021年新款，約要3.8萬人民幣（約新臺幣16.6萬元），褲子是Kenzo Icon 2021年新款3760人民幣（約新臺幣16.6萬元），令人咋舌的則是腳上那雙Nike Air Mag ，要價81萬人民幣（正確應為81萬港幣），約新台幣288萬元。

▲Nike Air Mag幾乎可說是世界上最貴的運動鞋。（圖／取自Nike）
▲Nike Air Mag幾乎可說是世界上最貴的運動鞋。（圖／取自Nike）

Nike限量版球鞋Nike Air Mag最早出現在科幻電影《回到未來2》，全球僅限量89雙，被鞋迷們視為「夢幻神鞋」，2015年曾在香港、倫敦及紐約採用慈善拍賣的方式售出，香港最高以81萬港幣成交，紐約更是賣到20萬美元，相當於新台幣556萬元。

2018年有外國網友拍攝整人影片，故意請一名假裝不識貨的「阿公」，把2011年發行的Nike Air Mag拿去辦理退貨，偷拍球鞋店員看到Nike Air Mag的反應，該影片也飄洋過海紅到台灣，累積觀看次數超過862萬，正是這雙會自動綁鞋帶的Nike Air Mag。

▲國外網友請「阿公」假裝不識貨，拿Nike Air Mag去退貨，偷拍店員反應，影片累積超過862萬次觀看。（圖／翻攝Sole Fire Sneakers頻道）
▲國外網友請「阿公」假裝不識貨，拿Nike Air Mag去退貨，偷拍店員反應，影片累積超過862萬次觀看。（圖／翻攝Sole Fire Sneakers頻道）

上海小學生的「土豪裝」在網路引發熱議，網友表示「會投胎真的比什麼都重要」、「中國金字塔頂端的人民生活不是我們一般人能想像的」，還有人直呼要小孩離遠一點，萬一踩到對方，可能要賣房才賠得起。不過也有人質疑全身都是假貨，因為Nike Air Mag不只全球限量，也沒有推出兒童尺寸。
 


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